Népszerű kertészkedési trükkök, amelyek többet ártanak, mint használnak

Nézzük, melyek azok a gyakran megjelenő és népszerű gyakorlatok, amelyeket érdemes elkerülni, ha szeretnénk valóban egészséges kertet vagy balkonnövényeket. Természetesen azt is megmutatjuk, mit tehetünk helyettük.
1. Banánhéj a tápanyagpótlásra
Gyakran halljuk, hogy a banánhéj igazi szupertrágya. Az igaz, hogy sok káliumot tartalmaz, de nitrogént például egyáltalán nem. Ez az egyoldalú tápanyagbevitel hosszú távon inkább legyengíti a növényt. Ráadásul a lassú bomlás miatt nem azonnal hasznosulnak az ásványi anyagok, viszont a rothadó héj odavonzza a rágcsálókat és kellemetlen szagot áraszt. Jobb választás a komposzt, a csontliszt vagy az érett istállótrágya.
2. Kávézacc a föld minőségének javítására
Valóban sok benne a nitrogén, de túlzásba vitt használata savanyítja a talajt. Ha túl vastagon szórjuk, még a víz és a levegő sem jut át rajta. Ha mindenképp szeretnénk gazdagítani a földet, inkább keverjük a komposztba, vagy maradjunk a bevált szerves trágyáknál.
3. Tojáshéj és só a csigák ellen
A tört tojáshéj lassan adja le a kalciumot, de ettől még a csigákat nem tartja távol. A só valóban elpusztítja őket, de ugyanígy a növényeinket is, mert a magas nátriumszint kiégeti a gyökereket. Sokkal hatékonyabb például a nyers gyapjú: a csigák kerülik a szálait, miközben a gyapjú idővel hasznos tápanyagokkal gazdagítja a talajt. Jó megoldás lehet továbbá a bio, állatbarát csiga- és csigairtó granulátum.
4. Rossz időpontban történő locsolás
A nap közepén felülről öntözni nem jó ötlet: a víz gyorsan elpárolog, a leveleken pedig perzselést okozhat a napfény. A legjobb hajnalban vagy késő délután öntözni, és csepegtető rendszert vagy szivárogtató tömlőt használni, amely a gyökérzónába juttatja a vizet.
5. Mélyre ültetés a gyorsabb növekedésért
Kezdő kertészek gyakran gondolják, hogy minél mélyebbre kerül a palánta, annál erősebb lesz. Ez azonban tévedés: a legtöbb növény számára végzetes lehet, mert a törzsük föld alá kerülve elkezd rothadni.
Kivétel a paradicsom, amely valóban képes plusz gyökereket növeszteni a földbe került szárból.
A többi növény esetében inkább mulccsal takarjuk a földet, így megőrizhetjük a nedvességet és javíthatjuk a talaj szerkezetét.
6. Illóolajok és mosogatószer kártevők ellen
Sokan esküsznek a házilag kevert spricnikre, de ezek többet árthatnak, mint használnak. Az illóolaj túl erős lehet, a mosogatószer pedig lemossa a növény természetes védőrétegét, ami leégéshez vagy lassú pusztuláshoz vezet. Ha természetes megoldást keresünk, próbáljuk ki a neem olajat, a fokhagyma- vagy hagymaoldatot, illetve a könnyű védőhálót, amely távol tartja a repülő kártevőket.
7. Műanyag villák a macskák és rágcsálók ellen
Viccesnek tűnhet, hogy kiálló villákkal borítsuk a kertet, de a gyakorlatban nem túl szép látvány és nehézkessé teszi a gyomlálást is. Sokkal praktikusabb megoldás a levehető csirkeháló, amellyel egyszerűen lefedhetjük az ágyásokat, és így megóvhatjuk őket a betolakodóktól.
8. Permetezés vegyszerrel a zöldségekre
Még a bio rovarirtók is kárt tehetnek a hasznos rovarokban, ezért a szakértők inkább hálót javasolnak. Az úgynevezett rovarhálóval elzárhatjuk a zöldségeket a kártevőktől, miközben a levegő, az eső és a napfény szabadon eljut a növényekhez.
Ez tartós és költséghatékony megoldás, amely éveken át szolgálhatja a kertünket.
Az interneten terjedő „csodamódszerek” tehát gyakran félrevezetőek. Ha szeretnénk, hogy növényeink egészségesek és erősek legyenek, inkább válasszuk a bevált, természetközeli megoldásokat: komposztot, mulcsot, védőhálót és megfelelő öntözést. Így nemcsak a növényeink hálálják meg a gondoskodást, de mi magunk is egy szebb, élőbb kertnek örülhetünk.