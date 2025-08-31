A kertészkedés ma már egyre népszerűbb hobbi, így a különböző trükkök egyre nagyobb számban jelennek meg az online felületeken. Éppen ezért viszont az is egyre gyakoribb, hogy nem hozzáértők adnak „jótanácsokat”, amiket a legjobb elkerülni.

Nézzük, melyek azok a gyakran megjelenő és népszerű gyakorlatok, amelyeket érdemes elkerülni, ha szeretnénk valóban egészséges kertet vagy balkonnövényeket. Természetesen azt is megmutatjuk, mit tehetünk helyettük.

Népszerű kertészkedési trükkök, amelyek többet ártanak, mint használnak

1. Banánhéj a tápanyagpótlásra

Gyakran halljuk, hogy a banánhéj igazi szupertrágya. Az igaz, hogy sok káliumot tartalmaz, de nitrogént például egyáltalán nem. Ez az egyoldalú tápanyagbevitel hosszú távon inkább legyengíti a növényt. Ráadásul a lassú bomlás miatt nem azonnal hasznosulnak az ásványi anyagok, viszont a rothadó héj odavonzza a rágcsálókat és kellemetlen szagot áraszt. Jobb választás a komposzt, a csontliszt vagy az érett istállótrágya.

2. Kávézacc a föld minőségének javítására

Valóban sok benne a nitrogén, de túlzásba vitt használata savanyítja a talajt. Ha túl vastagon szórjuk, még a víz és a levegő sem jut át rajta. Ha mindenképp szeretnénk gazdagítani a földet, inkább keverjük a komposztba, vagy maradjunk a bevált szerves trágyáknál.

3. Tojáshéj és só a csigák ellen

A tört tojáshéj lassan adja le a kalciumot, de ettől még a csigákat nem tartja távol. A só valóban elpusztítja őket, de ugyanígy a növényeinket is, mert a magas nátriumszint kiégeti a gyökereket. Sokkal hatékonyabb például a nyers gyapjú: a csigák kerülik a szálait, miközben a gyapjú idővel hasznos tápanyagokkal gazdagítja a talajt. Jó megoldás lehet továbbá a bio, állatbarát csiga- és csigairtó granulátum.

4. Rossz időpontban történő locsolás

A nap közepén felülről öntözni nem jó ötlet: a víz gyorsan elpárolog, a leveleken pedig perzselést okozhat a napfény. A legjobb hajnalban vagy késő délután öntözni, és csepegtető rendszert vagy szivárogtató tömlőt használni, amely a gyökérzónába juttatja a vizet.

5. Mélyre ültetés a gyorsabb növekedésért

Kezdő kertészek gyakran gondolják, hogy minél mélyebbre kerül a palánta, annál erősebb lesz. Ez azonban tévedés: a legtöbb növény számára végzetes lehet, mert a törzsük föld alá kerülve elkezd rothadni.

Kivétel a paradicsom, amely valóban képes plusz gyökereket növeszteni a földbe került szárból.

A többi növény esetében inkább mulccsal takarjuk a földet, így megőrizhetjük a nedvességet és javíthatjuk a talaj szerkezetét.

6. Illóolajok és mosogatószer kártevők ellen

Sokan esküsznek a házilag kevert spricnikre, de ezek többet árthatnak, mint használnak. Az illóolaj túl erős lehet, a mosogatószer pedig lemossa a növény természetes védőrétegét, ami leégéshez vagy lassú pusztuláshoz vezet. Ha természetes megoldást keresünk, próbáljuk ki a neem olajat, a fokhagyma- vagy hagymaoldatot, illetve a könnyű védőhálót, amely távol tartja a repülő kártevőket.

7. Műanyag villák a macskák és rágcsálók ellen

Viccesnek tűnhet, hogy kiálló villákkal borítsuk a kertet, de a gyakorlatban nem túl szép látvány és nehézkessé teszi a gyomlálást is. Sokkal praktikusabb megoldás a levehető csirkeháló, amellyel egyszerűen lefedhetjük az ágyásokat, és így megóvhatjuk őket a betolakodóktól.

8. Permetezés vegyszerrel a zöldségekre

Még a bio rovarirtók is kárt tehetnek a hasznos rovarokban, ezért a szakértők inkább hálót javasolnak. Az úgynevezett rovarhálóval elzárhatjuk a zöldségeket a kártevőktől, miközben a levegő, az eső és a napfény szabadon eljut a növényekhez.

Ez tartós és költséghatékony megoldás, amely éveken át szolgálhatja a kertünket.

Az interneten terjedő „csodamódszerek” tehát gyakran félrevezetőek. Ha szeretnénk, hogy növényeink egészségesek és erősek legyenek, inkább válasszuk a bevált, természetközeli megoldásokat: komposztot, mulcsot, védőhálót és megfelelő öntözést. Így nemcsak a növényeink hálálják meg a gondoskodást, de mi magunk is egy szebb, élőbb kertnek örülhetünk.

