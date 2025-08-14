Életmód

Ha ilyet vettél a TEDiben, nehogy használd: rákkeltő anyagot találtak benne

A TEDi Árukereskedelmi Kft. visszahívta Habkanál elnevezésű termékét, mivel abból határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki, aminek rákkeltő hatása lehet.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Ha ilyet vettél a TEDiben, nehogy használd: rákkeltő anyagot találtak benne
A kép csak illusztráció

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Habkanál

Vonalkód: 82019001001000000200

Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás

A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (pl: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, például papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.

Amennyiben vásárolt a termékből, ne használja, mert egészségre ártalmas anyagok oldódhatnak az ételbe.

