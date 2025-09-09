Így gondozd a szobai futókát, hogy akár egy évtizedig is boldogan éljen

A szobai futókát mindenki ismeri, még ha a nevét nem is biztos. A mutatós, mégis szívós növény, akár 10-15 évig is élhet, ha helyesen gondozzuk. Lássuk, mire van szüksége!

A szobai futóka, másnéven aranyos vagy márványos szobai futóka egy elágazó liánnövény, ami igen nagy népszerűségnek örvend szobanövény gyanánt. Tartása egyszerűnek mondható, azonban vannak kritériumai annak, hogy több, mint egy évtizedet is éljen.

Így gondozd a szobai futókát

A szobai futóka gondozása nem túl bonyolult, szinte mindenben általánosnak mondható, de azt tényleg érdemes helyesen csinálni, hogy sokáig, mutatós, egészséges szobanövényként tarthassuk.

Fényigényes növényként napos helyre tegyük, de figyeljünk arra, hogy ne érje közvetlen napsugárzás, mert mintázata eltűnhet, rosszabb esetben akár meg is fonnyadhat.

Viszonylag általánosnak tekinthető hőigénye is, ugyanis nyáron körülbelül 18-22 fokos szobát igényel, míg télen 12-14 fokban érzi jól magát. Huzatot semmiképp ne engedjünk rá.

Melegben, nyáron rendszeres öntözést igényel, azonban két öntözés között mindig várjuk meg, hogy kiszáradjon a földje. A permetezést sem veti meg. Télen csak ritkán kell vizet adni neki, elég hetente egy alkalommal. Szükség esetén öntsük le róla a felesleges vizet!

Tipp: Évente ültessük át, így segítve egészséges fejlődését. A legjobb, ha ezt tavasszal tesszük, laza és jó minőségű földet használva.

A szobai futóka magától is jól fejlődő szobanövény, ami tápanyagutánpótlás is remekül el van, azonban a tavasztól őszig tartó időszakban kéthetente adhatunk neki levéldísznövényeknek való tápoldatot.

