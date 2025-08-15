Életmód

2025.08.15.

A szívsebész minden héten ezeket eszi az egészségéért: a húst száműzte az étrendjéből

Dr. Stephen Gundry szívsebész egyébként sem volt soha nagy húsrajongó, ma meg már szinte egyáltalán nem is fogyaszt hústerméket. Több mint két évtizedes mikrobiom kutatása után pedig bizton állítja, hogy nem kell húst enni ahhoz, hogy fedezni tudd a napi fehérjeszükségleted. Lássuk, milyen ételek azok, melyeket heti rendszerességgel fogyaszt!

Egyre több kutatás foglalkozik a húsfogyasztás egészségre gyakorolt hatásával. Nem véletlen, hogy a szakértők óva intenek minket például a túlzott vöröshús bevitelétől, hiszen ezekben egy bizonyos cukormolekulát a test idegenanyagként ismer fel, és immunválasztként gyulladással reagál. Ez hosszútávon krónikus betegségekhez és felgyorsult öregedéshez vezet. De vajon milyen ételekre esküszik egy szívsebész, amivel még a húst is ki lehet váltani?

Kattints a képre, és nézd meg, mit eszik egy szívsebész hús helyett!

Forrásunk volt.

ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...

morzsás süti

Szilvás crumble tejmentesen

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...

pirított magok

Magvas kréker

Egy ilyen magkréker magában is mennyei ropogtatnivaló, de ha készítünk mellé például egy kencét, akkor abba is tudjuk mártogatni. Nyugodtan lehet változtatni azon, hogy milyen magokat ...

Étkezés
Életmód

Nyitott ablak
Életmód

Kell-e ablakot nyitni kánikulában? A válasz több tényezőtől függ

Nyáron a hőségben különösen nagy fejtörést okozhat az, hogy zárva tartsuk-e az ablakokat vagy inkább szellőztessünk napközben is. A kora reggeli és esti, hűs levegő beeresztését szokták javasolni a hozzáértők, azonban kérdés, hogy ha otthon tartózkodunk, akkor mennyire előnyös, ha magunkra zárunk ajtót, ablakot? Mai Otthon Tippünkből kiderül!

Nosalty

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

