2025.09.23.

5 hely pékségtől a rétesezőig, ahol a legfinomabb szilvás édességek várnak

Kormos Lili

Az őszi gyümölcsök közül az egyik kedvencem a szilva, ez a kék, lédús, édes és közben egy picikét kesernyés gyümölcs, amit annyi féle módon lehet felhasználni. Legendás szilvalekvárok, nagymamák világverő szilvás gombócai, mártások húsok mellé, és még hosszan sorolhatnánk. Ha ti is akkora rajongói vagytok a szilvás édességeknek, mint mi, akkor ajánlunk öt helyet, pékségtől a rétesezőig, ahol a szilvás finomságok legjavával várnak benneteket. Akinek nincs kedve otthon sütögetni, annak csak azt kell kitalálni, hogy hova megy el először.

Arán Bakery 

Mióta csak megnyitott az Arán a VII. kerületben, azóta vagyok hálás Kingának és Attilának, hogy Írországból hazajöttek, hozták a tudásukat, a tapasztalataikat, na meg persze a kovászukat. Ez a pékség fantasztikus, a kenyereik, a péksüteményeik egyaránt elképesztően finomak. A sós és édes variációk mellett az ő pultjukban találjátok meg a város egyik legfinomabb flódniját is. Számomra a flódni a sütik királya, vagy legalábbis az egyik, és náluk tényleg csodás élményben lesz részetek, ha kértek egy szelettel belőle.

Az arányok tökéletesek, a tészta isteni, és mikor a szilvalekvár jellegzetes, fanyar, markáns íze szétolvad a szájban, az maga a tökéletes pillanat. Ősz, szilva, flódniszezon, nincs mire várni, kóstoljátok meg!  

Budapest, Wesselényi utca 23.   

Nyitvatartás: hétfő – péntek 7.30-19.00, szombat-vasárnap 8.00-15.00 

Stube étterem 

A Stube egy autentikus, sváb sörözőként indult 2010-ben, de a tulajdonosoknak már akkor is nem titkolt céljuk volt, hogy közösséget teremtsenek, és a jellegzetes, sváb gasztronómiát is megismertessék a környéken lakókkal. Az elmúlt tizenöt évben a Stube népszerűsége töretlen, ami nem kis mértékben köszönhető szerintem, a mennyei szilvás gombócuknak is. Ritkán mondok ilyet, de ez tényleg olyan, mintha egy szerető nagymama gyúrta volna nekünk.

Édesmorzsával és szilvaraguval tálalják, és szerintem érdemes mindjárt kettőt kérni belőle. 

Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 11.  

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 11.00-21.30 

Édes Sári 

A XI. kerületiek egyik kedvenc sütizője az Édes Sári, és aki egyszer evett már a pitéikből, tortáikból, az pontosan tudja, hogy a kerületieknek igazuk van. Az isteni piték, torták, sós és édes sütemények egész évben elérhetőek náluk, de vannak szezonális finomságaik is, amikre ugyan várni kell, de legalább bátran kijelenthetjük, hogy megéri. Sok oka van annak, hogy várjuk az őszt, és a sokból az egyik jelentős nem más, mint a szilva, és a szilvából készült édességek.

Az Édes Sári szilvás pitéjéből nehéz csak egy szeletet enni, bár hallottunk olyanról, akinek sikerült, szerencsére egy egészet is lehet rendelni, ha valaki nagyon megkívánná.

Édes és savanykás ízek tökéletes találkozása a mandulamorzsa alatt, és a hibátlan pitetészta fölött. A napsütéses őszi délutánok még szebbek lesznek tőle, az esős időt pedig biztosan feldobja, már az első falatnál.  

Budapest, Bártfai utca 2.  

Nyitvatartás: hétfő 13.00-18.00, kedd-péntek 8.00-18.00, szombat 10.00-16.00 

Falánk Fanny 

Kinek-kinek megvan a maga gasztrorajongása, én például odavagyok a kifőzdékért, imádok menzázni, amihez persze nem árt az sem, ha az ételek finomak. Mindenesetre a hangulattal engem már be lehet csalogatni. Az egri Falánk Fannyban például mindig tudom, hogy találok kedvemre való fogásokat, hogy az adagok tisztességesek lesznek, és az ízekre sem lehet panasz. Amit külön imádok náluk, az a gőzgombóc. Eleve ott ettem életemben először, szóval van egy mély, érzelmi kötődésem hozzá, de ennél fontosabb, hogy a termetes gombócban olyan isteni szilvalekvár van, hogy az emlékétől is átmelegszik a szívem...

.... a vaníliasodó pedig, és ezért külön jár a dicséret, nem hogy nincs elalibizve, de a kifőzdeligában biztosan előkelő helyet érdemelne.

Tudom, még fél lábbal a nyárban vagyunk, és a gőzgombóc téli desszert, de ha valaki most jár Egerben, az helyettem is egyen egyet.  

Eger, Széchenyi utca 2.  

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-20.00, szombat – vasárnap 10.00-19.00 

Első Pesti Rétesház 

Azt hiszem, nem becsülöm eléggé a rétes intézményét, pedig ez egy fantasztikus sütemény, mégis ritkán jut eszembe, hogy mennyire jólesne egy szelet. Mondjuk, amikor eszembe jut, akkor nagyon komolyan gondolom. Tiszta szerencse, hogy elérhető távolságra van tőlem az Első Pesti Rétesház, ahol szabadon válogathatok a finomabbnál finomabb rétesek közül. Én alapvetően a gyümölcsös verziókat kedvelem, tehát nem kérdés: amikor csenget az ősz, akkor a meggyesről váltok a szilvásra.

A tészta roppan is, szaftos is, a töltelék nem túlontúl édes, de azért benne van minden, amiért a szilvás rétest rajongani lehet.

Egy jó kávéval, vagy csak úgy magában, ebéd után, vagy ebéd helyett is jó ötlet.  

Budapest, Október 6. utca 22.  

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-23.00 

Címlapkép: Stube Étterem

