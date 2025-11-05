Itt a lista: decembertől ezeket a hideg élelmiszereket is megvehetjük SZÉP-kártyával

Módosul a SZÉP-kártya felhasználhatósága, ugyanis december 1-től hideg élelmiszerekre is felhasználhatjuk. Lássuk, pontosan mit is jelent ez!

Az elmúlt években sok szabály változott azzal kapcsolatban, hogy mire tudjuk elkölteni a SZÉP-kártyán lévő összeget. Úgy néz ki, hogy most újabb változás élesedik, mert december 1-től már hideg élelmiszerre is költhetjük SZÉP-kártyás pénzünket.

Itt a lista: ezekkel a hideg élelmiszerekkel bővül még idén a SZÉP-kártya használata

Jelenleg legfeljebb bruttó 450 000 Ft az általános keretösszege, és az egyik leggyakoribb béren kívüli juttatási forma Magyarországon a SZÉP Kártya.

A hideg élelmiszerre vonatkozó változás 2025. december 1-jén lép életbe és egészen 2026. április 30-ig hatályos.

Akinek régóta van lehetősége SZÉP-kártyával fizetni, az biztosan emlékszik arra, hogy nem ez az első alkalom, hogy nemcsak meleg hanem hideg élelmiszerre is költhető a kártya összege.

2024-ben bevezették, hogy lakásfelújsításra is lehessen költeni, így műszaki cikkek vásárlása (pl. világítástechnika, háztartási gépek) is adott 50 százalék keretösszegig. 2025. január 1-jén vezették be az Aktív Magyarok alszámlát, amely az alap keretösszegen felül bruttó 120 000 Ft további keretet biztosít kirándulásokra, sporttevékenységekre és rekreációs programokra.

Lássuk a hideg élelmiszeres listát!

A megvásárolható hideg élelmiszerek közé tartoznak az I–IV. áruosztályba tartozó termék (kivéve az alkohol), illetve az V. áruosztályba tartozó termékek közül a só, amit az EU vám- és a statisztikai nómenklatúrájáról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete összegzi.

Ezeket a hideg élelmiszereket vehetjük meg SZÉP-kártyával:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont);

(például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont); halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok;

és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok; tejtermékek , madártojás, természetes méz , máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin);

, madártojás, természetes , máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin); élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is);

(például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is); élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék , citrusfélék vagy a dinnyefélék héja;

, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja; kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoránna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió);

(gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoránna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió); gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles);

(például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles); malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér;

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű);

és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű); máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy);

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír;

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek;

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz);

kakaó és kakaókészítmények;

és kakaókészítmények; gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek;

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak);

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak;

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet;

(például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet; só.

