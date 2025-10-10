Gasztro

2025.10.10.

Élvezzétek ki az ősz ízeit és színeit McMenemy Márk fullos sütőtökkrémes tésztájával

Idén ősszel is igen változatos az időjárás, az egyre növekvő számú szomorkás-felhős napokon pedig nem árt odafigyelni rá, hogy tápláló és laktató fogásokat készítsünk. A sütőtök pedig szuper alapanyag, ha olcsó és kiadós fogásokról van szó, ráadásul rendkívül sokoldalú zöldség. Márk ezúttal egy krémes sütőtökös tésztát készített belőle.

Ebben a könnyed sütőtökkrémben nemcsak az a szuper, hogy mindenmentes, de multifunkciós is: fogyaszthatjuk mártogatósként, készíthetünk belőle krémlevest vagy használhatjuk tésztaszószként melegen vagy tésztasalátához is.

Egy tál sütőtökkrémes tészta parmezánnal és dióval megszórva
A sütőtököt többféleképpen is előkészíthetjük, de szerintünk akkor a legfinomabb, ha befűszerezve sütjük pirulósra sütőben. Ehhez nem is kell rengeteg fűszert használnunk, elég a só-bors és egy-két ízlésünknek megfelelő szárított/porított fűszer (Márk gyömbérport és chilit szórt rá). A hagymát viszont véletlenül se hagyjuk ki - ha ránk hallgattok, akkor fehér és a fokhagymát is a sütőtökkel együtt sütitek meg a krémhez, méghozzá kevés fűszerolajjal meglocsolva, hogy még jobban piruljon.

A megsült zöldségeket aztán Márk botmixerrel krémesítette, a krémbe pedig kevés sűrített paradicsom és kókusztej is került az íze kedvéért. Hogy pedig még krémesebb legyen, került bele Vénusz Klasszik kenőmargarin is, ami teljesen tejmentes, így a sütőtökkrémet a vegán és tejmentes életmódot követők is kanalazhatják.

A kész krémhez Márk tripoline tésztát főzött ki - ez egy nagyon elegáns, egyik oldalán hullámos, szalagszerű tészta, ami remekül áll a narancssárga sütőtökkrémnek. Nyugodtan helyettesíthető tagliatellével vagy spagettivel, de akár valamilyen apróbb formájú tésztát (fussili, orecchiette, makaróni) is használhatunk hozzá.

McMenemy Márk kezében tart egy tál sütőtökkrémes tésztát

Tálaláskor érdemes megszórni frissen aprított petrezselyemmel és dióval, ha pedig fogyasztunk tejterméket, akkor reszeljünk rá jó adag parmezánsajtot is - így a tésztánk továbbra is laktózmentes marad!

Az egyszerű sütőtökkrémes tészta pontos receptjét itttaláljátok!

