Az egyik legnagyobb üzletlánc bezárja összes magyarországi boltját

Az egyik legismertebb és legnagyobb sportszerlánc kivonul Magyarországról. A döntés hátterében a következő indok áll: „a magyarok túl divatosak".

Nemcsak magyar, hanem román üzleteit is bezárja a Hervis, mert a sportra koncentráló márkához nem illeszkedik a divatorientált piac.

A Hervis sportáru-kereskedelmi lánc eladja összes magyarországi és romániai leányvállalatát, derült ki a Hervis Sport- und Modegesellschaft közleményéből, amit a brit Frasers Group vásárol fel, de a vételárat nem tudni. A folyamat mindkét országban versenyhivatali jóváírást igényel. Így 29 magyarországi Hervis üzlet, és 49 román telephely kerül a Frasers Grouphoz munkavállalókkal együtt.

Úton vagyunk afelé, hogy egy modern, sportra összpontosító szaküzletté váljunk egy egyértelmű választékstratégiával. A divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak a mi alaptevékenységünktől – mondta el Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője, hangsúlyozva a stratégiai irányváltás világos célját.

