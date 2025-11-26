Advent

2025.11.26.

Az egyik legnagyobb üzletlánc bezárja összes magyarországi boltját

Nosalty profilképe Nosalty

Az egyik legismertebb és legnagyobb sportszerlánc kivonul Magyarországról. A döntés hátterében a következő indok áll: „a magyarok túl divatosak".

Nemcsak magyar, hanem román üzleteit is bezárja a Hervis, mert a sportra koncentráló márkához nem illeszkedik a divatorientált piac.

Sportbolt
Az egyik legnagyobb sportszerlánc bezárja összes magyarországi üzletét

A Hervis sportáru-kereskedelmi lánc eladja összes magyarországi és romániai leányvállalatát, derült ki a Hervis Sport- und Modegesellschaft közleményéből, amit a brit Frasers Group vásárol fel, de a vételárat nem tudni. A folyamat mindkét országban versenyhivatali jóváírást igényel. Így 29 magyarországi Hervis üzlet, és 49 román telephely kerül a Frasers Grouphoz munkavállalókkal együtt.

Úton vagyunk afelé, hogy egy modern, sportra összpontosító szaküzletté váljunk egy egyértelmű választékstratégiával. A divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak a mi alaptevékenységünktől

– mondta el Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője, hangsúlyozva a stratégiai irányváltás világos célját.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mézeskalács

Teljes kiőrlésű puha mézeskalács

Imádjuk, rögtön puha, és dobozban az is marad!! Egészségesebb, fűszeresebb ízvilágú, viszont teljes kiőrlésű lisztből az egészet nem ajánlatos készíteni, mert tömörebb, kevésbé ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept