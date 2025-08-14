5 ok, amiért sárgulhat a tölcsérjázmin levele: figyelj a jelekre!

Betartasz minden szabályt: öntözöd, figyelsz rá, mégis sárgul a tölcsérjázminod? Ez lehet a probléma!

Számos oka lehet annak, hogy sárgulni kezd a tölcsérjázmin levele. Vegyük sorra:

Túlöntözés, pangó víz

A tölcsérjázmin nem szereti, ha a gyökerei állandóan nedves közegben vannak. A túlöntözés vagy a pangó víz gyökérrothadáshoz vezethet, ami a levelek sárgulásával és lehullásával jár. A növényt mindig jól vízáteresztő talajba ültessük, és csak akkor öntözzük,ha a föld felső rétege már kissé kiszáradt.

Kártevők, hőmérséklet és tápanyaghiány miatt sárgulhat a tölcsérjázmin levele

Tápanyaghiány

Ha a növény hosszú ideig nem kap megfelelő tápanyagot, különösen vasat, nitrogént vagy magnéziumot, a levelek elveszítik élénk zöld színüket. A sárgulás gyakran a régebbi leveleken kezdődik, majd fokozatosan terjed. Tavasztól őszig érdemes rendszeresen, virágos növényeknek való tápoldattal kezelni.

Fényhiány vagy túl erős napfény

A növény kedveli a sok fényt, de a perzselő, közvetlen nyári nap károsíthatja a leveleket, ami sárgulást és foltosodást okozhat. Ha árnyékos helyen tartjuk, a fényhiány miatt is fakulhat a levélzöld. Ideális számára a világos, szűrt fény.

Hőmérsékleti stressz

A tölcsérjázmin trópusi növény, ezért a hirtelen lehűlés vagy huzat is okozhat levélsárgulást. 10 °C alatti hőmérsékleten a növény már károsodhat.

Kártevők és betegségek

A levéltetvek, takácsatkák és pajzstetvek szívogatása is levélsárguláshoz vezethet. A fertőzött növény levelei sárgulnak, pöttyösödnek, majd lehullanak.

