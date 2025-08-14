5 ok, amiért sárgulhat a tölcsérjázmin levele: figyelj a jelekre!

Számos oka lehet annak, hogy sárgulni kezd a tölcsérjázmin levele. Vegyük sorra:
Túlöntözés, pangó víz
A tölcsérjázmin nem szereti, ha a gyökerei állandóan nedves közegben vannak. A túlöntözés vagy a pangó víz gyökérrothadáshoz vezethet, ami a levelek sárgulásával és lehullásával jár. A növényt mindig jól vízáteresztő talajba ültessük, és csak akkor öntözzük,ha a föld felső rétege már kissé kiszáradt.
Tápanyaghiány
Ha a növény hosszú ideig nem kap megfelelő tápanyagot, különösen vasat, nitrogént vagy magnéziumot, a levelek elveszítik élénk zöld színüket. A sárgulás gyakran a régebbi leveleken kezdődik, majd fokozatosan terjed. Tavasztól őszig érdemes rendszeresen, virágos növényeknek való tápoldattal kezelni.
Fényhiány vagy túl erős napfény
A növény kedveli a sok fényt, de a perzselő, közvetlen nyári nap károsíthatja a leveleket, ami sárgulást és foltosodást okozhat. Ha árnyékos helyen tartjuk, a fényhiány miatt is fakulhat a levélzöld. Ideális számára a világos, szűrt fény.
Hőmérsékleti stressz
A tölcsérjázmin trópusi növény, ezért a hirtelen lehűlés vagy huzat is okozhat levélsárgulást. 10 °C alatti hőmérsékleten a növény már károsodhat.
Kártevők és betegségek
A levéltetvek, takácsatkák és pajzstetvek szívogatása is levélsárguláshoz vezethet. A fertőzött növény levelei sárgulnak, pöttyösödnek, majd lehullanak.