Mi áll a sárga fogak hátterében? Nem mindig a helytelen fogmosás a ludas

A sárga fogazat nem feltétlenül a rossz szájhigiénia jele – hívja fel a figyelmet Almudena Herraiz fogszabályozó szakorvos egy, a TikTokon népszerű videójában. Bár sokan úgy vélik, hogy a fogmosás hiánya és a nem rendszeres fogápolás vezet elszíneződéshez és sárga fogakhoz, a szakértő szerint ennél sokkal összetettebb ez a probléma.
Az egyik kulcs a fog szerkezete
Van, akinek makulátlan szájhigiénia mellett is sárgásabb árnyalatú a foga:
Az életmód is sokat számít
- a rendszeres kávé-, tea- vagy vörösborfogyasztás elszínezi a fogakat
- a kurkuma, curry vagy más, pigmentekkel bíró ételek-italok rendszeres fogyasztása szintén hozzájárulhatnak a fogfelszín elsárgulásához
- a dohányzás különösen makacs foltokat hagy, és ha nem mosunk rendszeresen fogat, vagy technikailag helytelenül tesszük, mindez tovább ronthatja a helyzetet
Mi a teendő?
Herraiz szerint először is érdemes szakértői véleményt kérni, hogy kiderüljön, külső elszíneződés vagy a fog belső szerkezete okozza-e a sárgás színt. Ha pigmentekről, lepedéklerakódásról van szó, egy profi fogtisztítás sokat segíthet. Ha viszont a dentin árnyalata dominál, a fogfehérítés látványosabb eredményekhez vezethet.
A fogorvos hangsúlyozza:
nem kell szégyenkezni amiatt, ha a fogak színe nem hófehér – ez sokszor egyszerűen genetika vagy adottság kérdése. A valódi cél inkább a megfelelő fogkefe-használat, a tudatos szájhigiénia, és szükség esetén a szakvélemény kikérése.