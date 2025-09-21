Gasztro

Mi áll a sárga fogak hátterében? Nem mindig a helytelen fogmosás a ludas

Sokan automatikusan a fogmosás hiányát okolják a sárgás fogakért, pedig a valóság jóval összetettebb: lehet, hogy genetika, fogszerkezet vagy akár mindennapi szokások állnak a háttérben.

A sárga fogazat nem feltétlenül a rossz szájhigiénia jele – hívja fel a figyelmet Almudena Herraiz fogszabályozó szakorvos egy, a TikTokon népszerű videójában. Bár sokan úgy vélik, hogy a fogmosás hiánya és a nem rendszeres fogápolás vezet elszíneződéshez és sárga fogakhoz, a szakértő szerint ennél sokkal összetettebb ez a probléma.

Az egyik kulcs a fog szerkezete

Van, akinek makulátlan szájhigiénia mellett is sárgásabb árnyalatú a foga:

A dentin nevű belső réteg természetes módon sárgásabb színű, míg a fog külső rétege, a zománc, áttetsző – vagyis, ha a zománc vékonyabb vagy világosabb tónusú, a dentin „átüt” rajta.

Az életmód is sokat számít

  • a rendszeres kávé-, tea- vagy vörösborfogyasztás elszínezi a fogakat
  • a kurkuma, curry vagy más, pigmentekkel bíró ételek-italok rendszeres fogyasztása szintén hozzájárulhatnak a fogfelszín elsárgulásához
  • a dohányzás különösen makacs foltokat hagy, és ha nem mosunk rendszeresen fogat, vagy technikailag helytelenül tesszük, mindez tovább ronthatja a helyzetet
fogat mosó fiatal pár
A profi fogtisztítás mindig sokat segíthet

Mi a teendő?

Herraiz szerint először is érdemes szakértői véleményt kérni, hogy kiderüljön, külső elszíneződés vagy a fog belső szerkezete okozza-e a sárgás színt. Ha pigmentekről, lepedéklerakódásról van szó, egy profi fogtisztítás sokat segíthet. Ha viszont a dentin árnyalata dominál, a fogfehérítés látványosabb eredményekhez vezethet.

A fogorvos hangsúlyozza:

nem kell szégyenkezni amiatt, ha a fogak színe nem hófehér – ez sokszor egyszerűen genetika vagy adottság kérdése. A valódi cél inkább a megfelelő fogkefe-használat, a tudatos szájhigiénia, és szükség esetén a szakvélemény kikérése.

