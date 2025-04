Érkezik a Salt tavaszi-nyári menüje, de a Solid és a Salt Bakery is újdonságokkal készül

Április 30-án érkezik a Salt új, tavaszi-nyári menüje, a Solid csapata is friss étlappal készül, sőt, a Salt Bakeryben végre bruncholni is lehet majd hétvégente!

Április 30-án, szerdán debütál a Salt megújult tavaszi-nyári menüje! Ha ez nem lenne elég, akkor a Solidban is friss étlappal várunk, júniusban egy különleges vacsorával készülünk a berlini Horváth étterem csapatával, a Salt Bakery-ben pedig végre brunch-olni is tudtok hétvégenként.

SALT

Az elmúlt hetekben sokat készültünk, kóstoltunk, recepteket csiszolgattunk, de mostanra az utolsó morzsáig minden a helyére került. Akik szerdától nálunk vacsoráznak, már az új ételeinket kóstolhatják! A tavasszal együtt sok üdítő és friss alapanyagokkal teli fogás kerül az asztalaitokra, és természetesen most sem maradhatnak el olyan ízek, amik a magyar, vagy akár az erdélyi regionális konyhából már ismerősek lehetnek.

Mindent azért nem kötünk az orrotokra, hiszen a teljes menüt mint mindig, most is az étteremben ismerhetitek meg, de pár újdonságot azért itt hagyunk ízelítőnek:

Akik szeretik az erdélyi klasszikusokat, azok találkozhattak már a miccs nevű étellel, amiből most elkészítettük saját verziónkat borókával, tejföllel - húsmentes formában pedig tempeh adja majd ennek a fogásnak az alapját.

nevű étellel, amiből most elkészítettük saját verziónkat borókával, tejföllel - húsmentes formában pedig tempeh adja majd ennek a fogásnak az alapját. Izgalmas zöldségalapú fogás most a salátafőzelék , amivel egy egyszerű alapanyagot teszünk főszereplővé.

, amivel egy egyszerű alapanyagot teszünk főszereplővé. Sokan fognak örülni még két két hazai ihletésű ételnek is, amik a családi ebédeken rendszeresen megjelennek: készítünk ugyanis saját rizses húst és szilvásgombócot is. Persze az eredeti formához képest, azért most is Saltosra vesszük az irányt. Imádni fogjátok!

Az ételek mellé Máté és a csapat összeállította az új borsorokat és dzsúszpárosításokat is. Sok nagyszerű új tétel került fel a borlapra hazai és európai vonalon is, a dzsúsz pályán pedig Lili vezetésével nagyon változatos alkoholmentes italok készültek.

Aki nagyon szemfüles, és az elsők között nevezne be a menüre, annak megsúgjuk, hogy kivételesen van most szerdára pár utolsó helyünk, le lehet rájuk csapni!

SALT X RESTAURANT HORVÁTH NÉGYKEZES VACSORA

Miközben az új menün dolgoztunk, akadt egy kis időnk megszervezni nektek a nyár egyik legizgalmasabb programját: egy négykezes vacsorát berlini barátainkkal. Júniusban ugyanis a két Michelin-csillagos Restaurant Horváth csapata érkezik hozzánk, hogy egyetlen este erejéig közösen láthassunk vendégül titeket a Királyi Pál utcában. A Horváth étterem zöldségekre építő konyhát visz a német fővárosban, filozófiája pedig nagyon közel áll hozzánk. Tavaly mi vendégeskedtünk náluk egy hasonló vacsora alkalmával, és olyan jól működött együtt a két csapat, hogy már akkor tudtuk, hogy ennek lesz folytatása.

A csapat nagyon készül az új étlapra és a nyári menüsorra forrás

A 12 fogásos vacsorán hat ételt ők készítenek, amihez saját készítésű dzsúszokat és borpárosítást is hoznak. A többi hat ételért és italpárosításért mi felelünk. 18:00 és 20:00 órára tudtok foglalni, a helyek száma pedig - ahogy nálunk minden este - most is limitált.

SOLID

Rába René séf és a Solid csapata is nagy munkában volt, és a jó idő érkeztével teljesen felfrissítették a reggeli- és brunch étterem étlapját.

A spárgaszezont ki nem hagyták volna, úgyhogy rendelhettek fehér spárgát kesukrémmel és medvehagymával. Készítenek nektek csőben sült brokkolit is brie sajttal és körtével, és új desszertjeik között a cseresznye klafutit is megkóstolhatjátok. Small plate ételek terén ajánljuk a citrusos spenótot stracciatellával, vagy a póréhagymát fetával - mindkettőt már most nagyon sokan kérik az új étlapról.

Természetesen az olyan kötelező brunch fogások, mint a Croque Monsieur, vagy a Benedict maradtak, de érdemes melléjük, vagy éppen helyettük az új ételekből is bőven kérni!

BAKERY BRUNCH

A Salt új menüjével a Bakery-ben is új időszámítás indult: mostantól a Tárogató úti üzletben hétvégenként brunch-csal is várunk titeket.

Leveles kalács, lapított kakaós csiga (nem csak gyerekeknek), roppanós virsli csipkebogyóketchuppal, granola és még sok más - biztos, hogy nem maradtok éhesen, ha akár egy kirándulás előtt feljöttök a pékségbe.

A Tárogató úton ráadásul most már hétvégenként 16 óráig nyitva vagyunk, a pesti pop-up üzletünk pedig a Zrínyi utca 9-ben továbbra is vár titeket. Minden fontos infóért és újdonságért kövessétek a Salt Bakery social felületeit.

Reméljük, hogy ettől a levéltől jól megéheztetek, és találkozunk hamarosan a Saltban, a Solidban, vagy a Bakery-ben...esetleg mindegyikben, így sorban!

Salt-csapat