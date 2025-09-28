Család

6 étel, amit nem ajánlatos együtt fogyasztanunk

Szakértők mondták el a véleményüket.

Vannak olyan ízkombinációk, amelyeket szinte mindenki imád: ilyen például a tej és keksz, vagy a répa és a humusz. De akadnak olyan párosítások is, amelyeket jobb elkerülni: nemcsak az ízük miatt, hanem azért is, mert az ételek együtt gátolhatják a tápanyagok felszívódását, vagy felesleges terhelést róhatnak a szervezetre.

Nagypapa és unokája kekszet esznek
„Bizonyos vegyületek blokkolhatják a vitaminok és ásványi anyagok hasznosulását” – magyarázza Avery Zenker dietetikus.

Ha valaki például egy adott tápanyag bevitelére fókuszál, vagy hiányt szeretne pótolni, érdemes figyelnie arra, milyen ételeket fogyaszt együtt. Máskor pedig előfordulhat, hogy két étel együtt túlzott bevitelhez vezet.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: nem érdemes az ételeket „jó” és „rossz” címkékkel ellátni, sokkal hasznosabb, ha tudatosan kombinálják őket. Mutatjuk azt a hat párosítást, amelyet ajánlott kerülni.

Fontos kiemelni: nem kell pánikszerűen elhagynunk ezeket az ételeket, de érdemes figyelnünk arra, milyen párosításokat választunk. A tudatos kombinálás mindig segít abban, hogy a tápanyagok valóban hasznosuljanak, és az étkezés ne okozzon kellemetlenségeket.

Forrásunk volt.

