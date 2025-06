A parlagfű elleni védekezés nemcsak az allergiások védelmét szolgálja, hanem törvényi kötelezettség is – a mulasztást súlyos, akár milliós bírság követheti.

A parlagfű elleni védekezés minden földtulajdonos és földhasználó törvényi kötelezettsége, amelyet az illetékes hatóságok szigorúan ellenőriznek. Ha valaki nem gondoskodik a parlagfű irtásáról, súlyos pénzbírságra számíthat – a büntetés mértéke a fertőzött terület méretétől és az elburjánzás mértékétől függően akár több millió forintra is rúghat.

Komoly bírságot kockáztatunk, ha ez a növény megjelenik a kertünkben Getty Images

Heves vármegyében például tavaly közel kilencmillió forintos bírságot szabtak ki az elhanyagolt területek miatt, és országos szinten is több ezer hektárt érintettek a szankciók.

A kormányhivatal munkatársai már tavasszal megkezdik a határszemléket, így a növény korai állapotában is eljárást indíthatnak, ha nem történik meg a gyommentesítés.

Bár a parlagfű pollenjei jellemzően augusztusban kezdik irritálni az allergiásokat, a védekezést már jóval korábban, a csírázási időszakban meg kell kezdeni. A szabályozás szerint egészen a növény vegetációs időszakának végéig – tehát késő őszig – gondoskodni kell a gyommentes állapot fenntartásáról.

Aki ezt elmulasztja, az 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig terjedő bírságra számíthat. Éppen ezért érdemes figyelni nemcsak saját kertünkre, hanem a közvetlen környezetünkre is – hiszen a közterületeken is hasonló követelmények érvényesek, és egy gondozatlan szomszédos telek is könnyen viták és jogi következmények forrása lehet.

Forrásunk volt.

Még több növény itt: