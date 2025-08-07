Nyár van!

2025.08.08.

Nehéz napok várnak az allergiásokra: támad a legnagyobb mumus

Nosalty profilképe Nosalty

A hét második felében drámai változásra számíthatnak azok, akik érzékenyek a pollenekre – különösen a parlagfűre. A várható időjárási körülmények miatt sokaknál erős allergiás tünetek jelentkezhetnek.

Ahogy közeledünk a hét vége felé, a meteorológiai előrejelzések szerint szárazabb és melegebb idő várható, ami kedvez a pollenszint emelkedésének – különösen a parlagfű esetében. Ez rossz hír a pollenallergiával élők számára, akik közül sokan már most is érzik a tüneteket.

Egy nő fújja az orrát
Nehéz napok jönnek az allergiásoknak: jelentősen megugorhat a pollenkoncentráció
Getty Images

Becslések szerint hazánkban akár kétmillió ember is érintett lehet a parlagfűre adott allergiás reakciókban.

Míg egyeseknél ez csupán időszakos kellemetlenséget jelent – például tüsszögést vagy enyhe szemviszketést –, másoknál komoly közérzetromlással, fejfájással, fáradtsággal, sőt, asztmás rohamokkal is járhat.

Jelenleg a parlagfű pollenje csak alacsony vagy közepes mennyiségben van jelen a levegőben, de a száraz, meleg napok hatására várhatóan gyors növekedés indul, és akár a magas koncentrációs szintet is elérheti. A klímaváltozás következtében pedig a parlagfűszezon egyre hosszabb: gyakran már júliusban elkezdődik, és októberig is eltarthat.

Az allergiásoknak tehát nem árt előre gondolkodni

Érdemes figyelni a napi pollenjelentést, és szükség esetén időben elkezdeni az orvos által javasolt kezelést vagy gyógyszeres megelőzést.

Forrásunk volt.

Hirdetés
7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

Legújabb receptek

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Sárgarépalé zöldségprésben
Nyár van!

Egy pohár ennek az olcsó zöldségnek a levéből naponta, és...

Nem újdonság, hogy a zöldséglevek egészségesek, nem véletlen annyira kelendőek üveges/dobozos formátumban a boltokban, illetve a különféle lébárokban sem - a házi zöldségprések népszerűségéről nem is beszélve. Ezúttal a sárgarépalé egészségre gyakorolt jótékony hatásait vesszük kicsit górcső alá.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept