Nehéz napok várnak az allergiásokra: támad a legnagyobb mumus

A hét második felében drámai változásra számíthatnak azok, akik érzékenyek a pollenekre – különösen a parlagfűre. A várható időjárási körülmények miatt sokaknál erős allergiás tünetek jelentkezhetnek.

Ahogy közeledünk a hét vége felé, a meteorológiai előrejelzések szerint szárazabb és melegebb idő várható, ami kedvez a pollenszint emelkedésének – különösen a parlagfű esetében. Ez rossz hír a pollenallergiával élők számára, akik közül sokan már most is érzik a tüneteket.

Nehéz napok jönnek az allergiásoknak: jelentősen megugorhat a pollenkoncentráció Getty Images

Becslések szerint hazánkban akár kétmillió ember is érintett lehet a parlagfűre adott allergiás reakciókban.

Míg egyeseknél ez csupán időszakos kellemetlenséget jelent – például tüsszögést vagy enyhe szemviszketést –, másoknál komoly közérzetromlással, fejfájással, fáradtsággal, sőt, asztmás rohamokkal is járhat.

Jelenleg a parlagfű pollenje csak alacsony vagy közepes mennyiségben van jelen a levegőben, de a száraz, meleg napok hatására várhatóan gyors növekedés indul, és akár a magas koncentrációs szintet is elérheti. A klímaváltozás következtében pedig a parlagfűszezon egyre hosszabb: gyakran már júliusban elkezdődik, és októberig is eltarthat.

Az allergiásoknak tehát nem árt előre gondolkodni

Érdemes figyelni a napi pollenjelentést, és szükség esetén időben elkezdeni az orvos által javasolt kezelést vagy gyógyszeres megelőzést.

Forrásunk volt.