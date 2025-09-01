Szimpla trükk: így marad sokáig friss a felvágott paradicsom

Felvágtál egy adag paradicsomot, de nem tudtad felhasználni az összeset? Napi tippünk segít, hogyan tudod frissen tartani.

Imádod a friss paradicsomot, de mindig megszárad vagy megpuhul, miután felvágtad? Van egy egyszerű, de annál hatékonyabb módszer, amivel akár napokkal tovább élvezheted a frissességét.

A felvágott paradicsomot tedd dobozba, és tárold hűtőben, hogy ne romoljon meg Getty Images

A paradicsomszezon a nyár egyik legnagyobb ajándéka. Legyen szó caprese salátáról, BLT-szendvicsről, tésztáról vagy akár egy könnyű paradicsomlevesről, a friss paradicsom minden ételt feldob. A gond csak akkor kezdődik, ha már felvágtad: gyorsan elveszíti a ropogósságát, és könnyen megromlik.

Sokan tudják, hogy az ép paradicsomokat szobahőmérsékleten kell tárolni, de mi a helyzet akkor, ha már belevágtál? A titok a helyes tárolásban rejlik.

Hogyan őrizd meg a felvágott paradicsomot?

Ha a paradicsomot félbevágtad vagy szeletekre szelted, mindenképpen zárd le egy légmentes dobozban, és tedd a hűtőbe. Szobahőmérsékleten ugyanis két óra után már könnyen megtelepedhetnek rajta a baktériumok.

Néhány bevált tipp, hogy a paradicsom tovább maradjon friss és ízletes:

Használj széles, lapos dobozt : így a szeletek egymás mellett férnek el, nem egymásra pakolva.

: így a szeletek egymás mellett férnek el, nem egymásra pakolva. Ne halmozd őket : a rétegezés csak fokozza a nedvességet, és nyálkás állagot eredményezhet.

: a rétegezés csak fokozza a nedvességet, és nyálkás állagot eredményezhet. Tegyél papírtörlőt a doboz aljára : ez felszívja a kicsorgó levet, így a paradicsom feszesebb marad.

: ez felszívja a kicsorgó levet, így a paradicsom feszesebb marad. Tedd a felezett paradicsomot vágott felével lefelé : így kevesebb levegő éri, és lassabban romlik meg.

: így kevesebb levegő éri, és lassabban romlik meg. Ne sózd meg előre! A só azonnal kicsalogatja a levét, így tárolás közben csak pépessé válna. Sózni mindig közvetlenül fogyasztás előtt érdemes.

Meddig tartható el a felvágott paradicsom?

A szeletelt paradicsomot érdemes 1–2 napon belül elfogyasztani, mert utána már veszít az állagából és ízéből. Ha mégis tovább kell tárolnod, inkább főzd meg, és használd szószhoz vagy leveshez.

Fogyasztás előtt érdemes kb. fél órára kivenni a hűtőből, így jobban kijönnek az ízek – de ha épp nincs időd, hidegen is biztonsággal megeheted.

Mikor dobd ki a paradicsomot?

Ha az alábbi jelek közül bármelyiket látod, inkább ne edd meg:

penészfoltok

nyálkás felszín

kellemetlen szag

túl puha, pépes állag

szivárgó lé

Fagyasztható a paradicsom?

Ha túl sok paradicsomod maradt, vagy nagyobb mennyiséget vettél a piacon, fagyasztani is lehet – de számíts rá, hogy a textúrája megváltozik. Kiolvasztva inkább főtt ételekhez használd, például leveshez, szószhoz vagy rakott ételekhez.

Praktikus trükk: főzd le előre szósznak vagy pürének, és úgy tedd el a fagyasztóba. Így hónapokig felhasználható marad, és bármikor előkaphatod, ha egy gyors tésztaételre vágysz.

A paradicsom a legfinomabb frissen, de ha ügyesen tárolod, a felvágott darabokat sem kell azonnal kidobni. Egy légmentes doboz, egy papírtörlő és a vágott felület lefelé fordítása – és máris napokkal tovább élvezheted a nyár egyik legfinomabb ajándékát.