Ebben a testhelyzetben a kutatók szerint 5-ször gyorsabban hat a fájdalomcsillapító

A fájdalomcsillapítók körében ismert és népszerű hatóanyag a paracetamol, aminek nem csak az adagolása fontos, ha szeretnénk, hogy minél hatékonyabban tudjon az anyag érvényesülni. Kutatások szerint az sem mindegy, hogy milyen testhelyzetben vagyunk, amikor bevesszük a gyógyszert.
A Johns Hopkins Egyetem fejlett technológiával szimulálta, hogyan viselkednek a tabletták a gyomorban.
Így kiderült, hogy a gyógyszer csak akkor hat, ha a gyomor a vékonybélbe szállítja azt, és ott tud felszívódni.
Minél gyorsabban kerül a tabletta a vékonybélbe, annál hamarabb fogjuk érezni a hatását, és itt jön képbe az, hogy milyen testhelyzetben vesszük be a gyógyszert.
Ha a jobb oldaladon fekve várod meg a hatást, 5-ször gyorsabb eredményre számíthatsz
A kutatás során több testhelyzetet is teszteltek.
Ezek közül pedig a jobb oldalon fekvés került ki győztesként, ugyanis így már 10 perc alatt feloldódott a paracetamol.
Ehhez képest állva vagy ülve 23 perc alatt hatott, míg a bal oldalon akár 100 percig, vagyis több mint másfél óráig kellett várni a hatását. A különbség oka a gyomor alakja és a gyomortartalom kijárat felé történő mozgása. Így, ha szeretnéd, hogy a fájdalomcsillapító a lehető leggyorsabban hasson, akkor a jobb oldalad a legjobb választás, különösen akut fejfájás esetén. A tanulmányt a gyomor fejlett számítógépes modelljével végezték.
Így csökkentsd a fejfájás mértékét gyógyszer nélkül:
- elegendő vízfogyasztás,
- kimozdulás, friss levegő, séta,
- egy rövid szunyókálás is segíthet,
- egy gyors meleg zuhany, melegítőpárna a vállon, nyakon,
- 10 percentként képernyőszünet.