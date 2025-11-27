Ebben a testhelyzetben a kutatók szerint 5-ször gyorsabban hat a fájdalomcsillapító

Paracetamolhoz sokan nyúlnak fejfájás vagy más egyéb, kellemetlen fájdalom esetén. Hatékonyságát azonban nemcsak az adagolása, hanem a testtartásunk is befolyásolja. Lássuk, melyik az a pozíció, amiben a kutatók szerint 5-ször gyorsabban hat a fájdalomcsillapító!

A fájdalomcsillapítók körében ismert és népszerű hatóanyag a paracetamol, aminek nem csak az adagolása fontos, ha szeretnénk, hogy minél hatékonyabban tudjon az anyag érvényesülni. Kutatások szerint az sem mindegy, hogy milyen testhelyzetben vagyunk, amikor bevesszük a gyógyszert.

Jobb oldalon fekve 5-ször gyorsabban hat a fájdalomcsillapító

A Johns Hopkins Egyetem fejlett technológiával szimulálta, hogyan viselkednek a tabletták a gyomorban.

Így kiderült, hogy a gyógyszer csak akkor hat, ha a gyomor a vékonybélbe szállítja azt, és ott tud felszívódni.

Minél gyorsabban kerül a tabletta a vékonybélbe, annál hamarabb fogjuk érezni a hatását, és itt jön képbe az, hogy milyen testhelyzetben vesszük be a gyógyszert.

Ha a jobb oldaladon fekve várod meg a hatást, 5-ször gyorsabb eredményre számíthatsz

A kutatás során több testhelyzetet is teszteltek.

Ezek közül pedig a jobb oldalon fekvés került ki győztesként, ugyanis így már 10 perc alatt feloldódott a paracetamol.

Ehhez képest állva vagy ülve 23 perc alatt hatott, míg a bal oldalon akár 100 percig, vagyis több mint másfél óráig kellett várni a hatását. A különbség oka a gyomor alakja és a gyomortartalom kijárat felé történő mozgása. Így, ha szeretnéd, hogy a fájdalomcsillapító a lehető leggyorsabban hasson, akkor a jobb oldalad a legjobb választás, különösen akut fejfájás esetén. A tanulmányt a gyomor fejlett számítógépes modelljével végezték.

Így csökkentsd a fejfájás mértékét gyógyszer nélkül:

elegendő vízfogyasztás,

kimozdulás, friss levegő, séta,

egy rövid szunyókálás is segíthet,

egy gyors meleg zuhany, melegítőpárna a vállon, nyakon,

10 percentként képernyőszünet.

