2025.08.11.

Ekkor érkezik Palágyi Eszter Michelin-csillagos séf felkavaró életrajzi könyve

Szász Nóri

A csillagok ára: Egy Michelin-csillagos séf sorsrajza címmel érkezik ősszel Palágyi Eszter meglepően őszinte és felkavaró életrajzi kötete.

Palágyi Eszter neve egykor szorosan összefonódott a Costes étteremmel, hiszen még harminc éves sem volt, amikor az étterem élén megtartotta hazánk első Michelin-csillagát. Azóta számos helyen megfordult, neve pedig a kifinomult ízek, a mérnöki precizitás és a végtelen elszántság szinonimájává vált. Már húszévesen a világ leghíresebb éttermeiben tanulta volna a szakmát, olyan 3 Michelin-csillagos séflegendáktól, mint Pierre Hermé, Alain Ducasse, Gordon Ramsay, Joël Robuchon vagy Heston Blumenthal. Szakmai tudását a világ gasztronómiai fellegváraiban, London, Párizs, Dubai csúcskonyháiban szeezte meg. Ötször nyerte el az Év Séfje díjat, és több alkalommal is bekerült a világ 25 legjobb női séfje közé. Bár a szíve töretlenül Magyarországért dobogott, Palágyi Eszter a nemzetközi gasztronómiai porondon tudta igazán megcsillogtatni tehetségét és tudását. Második Michelin-csillagát is Dubajban szerezte meg.

Szeptemberben jelenik meg Palágyi Eszter A csillagok ára: Egy Michelin-csillagos séf sorsrajza
Fotó: BOOOK Kiadó

A külvilág eddig csak az eredményeket, a csillogást látta. Először akkor lehetett sejteni, hogy a nemzetközi sikerek háttérben milyen drámák zajlanak, amikor 2020-ban súlyos gerincdaganattal diagnosztizálták a séfet (épp egy évvel ezelőtt pedig azt tudatta követőivel, hogy ismét kiújult betegsége). Most azonban Palágyi Eszter szélesre tárja a függönyt, és beinvitálja az olvasókat szakmailag kiemelkedő életútjának kulisszái mögé.

A csillagok ára: Egy Michelin-csillagos séf sorsrajza című új életrajzi könyvében az ígéretek szerint kendőzetlenül vall arról az árról, amelyet a tökéletességért fizetett.

Olyan őszinteséggel beszél a magányról, a szeretethiányról, a családi drámákról, és arról a világról, ahol a Michelin-csillag egyaránt jelent ünneplést és terhet, ahogyan csak kevesen mernek vagy képesek.

Gastro Gaga tündérmesének nem nevezhető története azoknak szól, akik szembenéztek a saját határaikkal, akik megérezték, milyen árat kell fizetni az álmaikért, és akik tudják, hogy a siker mögött sokszor egészen másfajta történet rejtőzik, mint amit a külvilág lát. Palágyi Eszter könyve egyúttal egy vallomás is arról, hogy a fine dining világában a fényes tányérok és a ragyogó csillagok mögött emberek állnak, akik minden nap harcolnak önmagukkal, határaikkal, múltjukkal és azzal a kérdéssel, vajon megéri-e a csúcsra törni?

A könyv tervezett megjelenése: 2025. szeptember 15.

