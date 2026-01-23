Több tízezer palacsintát osztanak szét ebben a magyar faluban – Guinness-rekordot akarnak felállítani

Győrváron 5500 darab tojásból, közel 1000 kilogramm lisztből és 2000 liter vízből készül majd az 50.000 palacsinta. Február 14-ére, az idei Böllérversenyre tervezik a palacsinták megsütését és szétosztását is.

50.000 palacsintát osztanak szét Győrváron, február 14-én

Kaczor Zsolt Mihály, a falu polgármestere elmondta, hogy Győrvár nagyon vendégszerető település, ahol a gasztronómia kiemelt szerepet kap.

Egyben Guinness-rekord felállítására is készülnek

A szervezők szerették volna ha idén valamiben megújulnak, így felhívták a Magyar Rekordszövetség elnökét és közös ötletelés nyomán született meg a rekordkísérlet gondolata:

Mivel a Böllérverseny tele lesz finomabbnál finomabb disznóhúsos ételekkel, így a desszert irányába kanyarodtunk el. Megtudtuk, hogy a palacsintasütés rekordját jelenleg Dunaföldvár tartja – itt egy nap alatt 48 ezer palacsintát sikerült elkészíteni. Így jött az ötlet: nekünk minimum 50 ezer darabot kell sütnünk, hogy Guinness- és magyar rekordot is megdöntsük ezzel – mondta el a polgármester.

50 000 palacsinta elkészítése a cél

A kísérlet részletei

A kísérlethez 150 ember kell, aki süti a palacsintát egész álló nap 25 gáztűzhelyen. A polgármester elmondása szerint kétórás váltásban fognak dolgozni, és minden tűzhelyen 2-2 ember fogja sütni a tésztát, aminek receptjét már tesztelték is.

A kísérletre nemcsak a faluból, hanem azon túl is sok a jelentkező.

Receptajánló:

A Magyar Rekordszövetség elnöke is jelen lesz az eseményen, hogy a számolás hivatalos legyen, majd a palacsintákat szét is osztják.

Forrásunk volt.