Ennyi nyugdíjas kaphatja meg a 200 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatást

A Tisza Párt ígérete alapján a nyugdíjasoknak SZÉP-kártyát biztosítanának, itt vannak a részletek.

A Tisza Párt 200 ezer forintos Széchenyi Pihenőkártyát biztosítana a nyugdíjasok számára. Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában elmondta, hogy az idei negyedévben megkaphatják a juttatást.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy van olyan elképzelés, hogy a 200 ezer forint nem egy naptári évre járna, hanem például októbertől októberig.

Illetve az is felmerült, hogy negyedévente tennének rá 50-50 ezer forintot.

Elmondása szerint ezt akkor lehet majd meglépni, ha látják a költségvetés helyzetét. A SZÉP-kártya a nyugdíj összege szerint járna:

  • a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a SZÉP-kártyájukra,
  • a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának,

az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból – írja a 24.hu.

Az Országos Nyugdíjas Parlement Egyesület egyetért az elképzeléssel, vagyis azzal, hogy rászorultsági alapon osszák ki a SZÉP-kártyákat.

Jelenleg 1,3 millió nyugdíjas van Magyarországon, akinek kevesebb a nyugdíja, mint 250 ezer forint, vagyis ennyien kaphatnák meg a 200 ezer forintos támogatást.

A Tisza számításai szerint 97 százaléka a nyugdíjasoknak érintett lenne, így azt élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre is tudják fordítani.

