Azt már sokan tudjuk, hogy a teljesen nyers tojássárgája fogyasztása nem ajánlott, és ha mégis ilyesmit ennénk, legalább pasztörizáltnak kellene lennie. De mi a helyzet a tojásfehérjével? Vajon azt nyersen is lehet enni? Nézzük, mit érdemes tudni a lehetséges veszélyekről.

Nyers tojásfehérje: fogyasztható vagy sem? Tegyünk végre pontot a kérdés végére

Miért esznek sokan nyers tojásfehérjét?

A tojásfehérje igen népszerű az egészségtudatos emberek körében. Különösen azok kedvelik, akik sokat sportolnak vagy fehérjedús étrendet követnek.

A tojásfehérje gyakorlatilag zsír- és koleszterinmentes, főként vízből és fehérjéből áll, de tartalmaz ásványi anyagokat (magnéziumot, nátriumot, káliumot), B-vitaminokat és egy kevés szénhidrátot (főként glükózt) is.

Sokan azért eszik nyersen, mert hőkezeléskor a fehérjék egy része lebomlik, így a főzés csökkenti a tápértékét. De vajon biztonságos ez a gyakorlat? A válasz egyértelmű, és sokan nem fognak neki örülni: alapvetően nem. Ahogy a sárgáját, úgy a fehérjét sem ajánlott nyersen fogyasztani – és most elmagyarázzuk, miért.

Hogyan fogyasszunk biztonságosan (majdnem) nyers tojásfehérjét?

Ha szeretnénk megőrizni a tojásfehérje tápanyagtartalmát, de elkerülnénk a kockázatokat, a legjobb megoldás a pasztörizálás. Ez hasonló eljárás, mint amikor tiramisuhoz vagy carbonarához készítünk „nyers”, de biztonságos tojást.

A pasztörizálás során a tojást rövid ideig magas hőmérsékletre melegítjük – éppen annyira, hogy a baktériumok elpusztuljanak, de a tojás még ne kezdjen el főni.

Ezt legegyszerűbben vízfürdőben (bain-marie) végezhetjük el: Tegyük a tojást vagy a tojásfehérjét egy hőálló tálba, amit forró víz fölé helyezünk.

Kevergessük addig, amíg el nem éri a 60 °C-ot (a fehérje 62–65 °C-on kezd megszilárdulni).

Tartsuk ezen a hőmérsékleten 3 percig, és már használhatjuk is.

Így egyenletes, selymes állagú, de biztonságos keveréket kapunk, ami megőrzi a tápértéket, miközben megszabadulunk a kórokozóktól.

Fontos tanácsok a biztonságos használathoz

Mindig pasztörizáljuk a tojásokat, függetlenül attól, hogy piacon vagy boltban vettük őket. Nem számít, hogy szabadtartásból vagy ipari gazdaságból származnak – a szalmonella bármelyikben előfordulhat, ha a tojáshéj megsérül.

Érdemes óvatosnak lenni akkor is, ha esetleg találunk valahol bolti, előre pasztörizált tojásfehérjét: az ipari eljárás nem mindig garantálja a teljes biztonságot, főleg, ha a csomagoláson az áll, hogy „fogyasztás előtt hőkezelendő”. A legbiztosabb, ha otthon is újrapasztörizáljuk a terméket.

