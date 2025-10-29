Jobb, ha felkészülsz: így alakul a boltok nyitvatartása a november 1-jei hétvégén

November 1-je idén szombatra esik, ez a nap pedig sokaknak amúgy is hétvége, vagyis a pihenésről szól, így látszólag nincs nagy változás a megszokottakhoz képest. Pedig de, ezen a napon ugyanis az egyébként hétvégén is működő szolgáltatások és üzletek nyitvatartása is szünetel. Mutatjuk, hogy érdemes készülni a bevásárlással, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés.
Így tervezz a hétvégi bevásárlással:
- Október 31. (péntek) – ezen a napon minden bolt a szokásos módon lesznek nyitva, és bár nagy tumultusra lehet számítani, ilyenkor még nyugodtan elvégezhetjük a hétvégi bevásárlást.
- November 1. (szombat) – mindenszentek napja, hivatalos munkaszüneti nap, így néhány kivételtől eltekintve az üzletek zárva lesznek.
- November 2. (vasárnap) – ismét nyitva lesznek a boltok a vasárnapi nyitvatartási rendnek megfelelően.
Valami nyitva lesz november 1-jén?
Ha mégis szombaton lenne szükséged valamire a családi ebédhez vagy épp gyógyszerre, akkor az alábbiak nyitva lesznek ezen a napon is.
- Benzinkutak: a benzinkutak november 1-jén is nyitva lesznek, így számos benzinkúttal együtt működő üzletet is nyitva találhatunk (pl. Spar Express, Fresh Corner).
- Kisboltok és trafikok egyedi nyitvatartással üzemelhetnek november 1-jén.
- Az ügyeletes gyógyszertárak nyitva lesznek a megszokott módon.
- Egyes virágboltok, így, ha a temetőbe látogatunk, nem feltétlenül kell előre megvenni a virágot.