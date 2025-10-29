Életmód

2025.10.29.

Jobb, ha felkészülsz: így alakul a boltok nyitvatartása a november 1-jei hétvégén

Nosalty profilképe Nosalty

November 1-je hivatalos munkaszüneti nap, és bár szombatra esik, így sokan amúgy sem dolgoznak, ezen a napon az üzletek, bevásárlóközpontok, diszkontláncok sem lesznek nyitva, így érdemes előre készülni.

November 1-je idén szombatra esik, ez a nap pedig sokaknak amúgy is hétvége, vagyis a pihenésről szól, így látszólag nincs nagy változás a megszokottakhoz képest. Pedig de, ezen a napon ugyanis az egyébként hétvégén is működő szolgáltatások és üzletek nyitvatartása is szünetel. Mutatjuk, hogy érdemes készülni a bevásárlással, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés.

Háromtagú család bevásárol egy üzletben
Zárva lesznek a boltok november 1-jén

Így tervezz a hétvégi bevásárlással:

  • Október 31. (péntek) – ezen a napon minden bolt a szokásos módon lesznek nyitva, és bár nagy tumultusra lehet számítani, ilyenkor még nyugodtan elvégezhetjük a hétvégi bevásárlást.
  • November 1. (szombat) – mindenszentek napja, hivatalos munkaszüneti nap, így néhány kivételtől eltekintve az üzletek zárva lesznek.
  • November 2. (vasárnap) – ismét nyitva lesznek a boltok a vasárnapi nyitvatartási rendnek megfelelően.

Valami nyitva lesz november 1-jén?

Ha mégis szombaton lenne szükséged valamire a családi ebédhez vagy épp gyógyszerre, akkor az alábbiak nyitva lesznek ezen a napon is.

  • Benzinkutak: a benzinkutak november 1-jén is nyitva lesznek, így számos benzinkúttal együtt működő üzletet is nyitva találhatunk (pl. Spar Express, Fresh Corner).
  • Kisboltok és trafikok egyedi nyitvatartással üzemelhetnek november 1-jén.
  • Az ügyeletes gyógyszertárak nyitva lesznek a megszokott módon.
  • Egyes virágboltok, így, ha a temetőbe látogatunk, nem feltétlenül kell előre megvenni a virágot.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

linzer

Klasszikus linzer baracklekvárral

Az omlós tészta megfizethető, gyors az elkészítése és nagyon egyszerű. Roppantmód sokoldalú, változatosan megtölthető, felhasználható, a végeredmény pedig egy istenei teasütemény, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept