Jobb, ha felkészülsz: így alakul a boltok nyitvatartása a november 1-jei hétvégén

November 1-je hivatalos munkaszüneti nap, és bár szombatra esik, így sokan amúgy sem dolgoznak, ezen a napon az üzletek, bevásárlóközpontok, diszkontláncok sem lesznek nyitva, így érdemes előre készülni.

November 1-je idén szombatra esik, ez a nap pedig sokaknak amúgy is hétvége, vagyis a pihenésről szól, így látszólag nincs nagy változás a megszokottakhoz képest. Pedig de, ezen a napon ugyanis az egyébként hétvégén is működő szolgáltatások és üzletek nyitvatartása is szünetel. Mutatjuk, hogy érdemes készülni a bevásárlással, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés.

Zárva lesznek a boltok november 1-jén

Így tervezz a hétvégi bevásárlással:

Október 31. (péntek) – ezen a napon minden bolt a szokásos módon lesznek nyitva, és bár nagy tumultusra lehet számítani, ilyenkor még nyugodtan elvégezhetjük a hétvégi bevásárlást.

November 1. (szombat) – mindenszentek napja, hivatalos munkaszüneti nap, így néhány kivételtől eltekintve az üzletek zárva lesznek.

November 2. (vasárnap) – ismét nyitva lesznek a boltok a vasárnapi nyitvatartási rendnek megfelelően.

Valami nyitva lesz november 1-jén?

Ha mégis szombaton lenne szükséged valamire a családi ebédhez vagy épp gyógyszerre, akkor az alábbiak nyitva lesznek ezen a napon is.

Benzinkutak: a benzinkutak november 1-jén is nyitva lesznek, így számos benzinkúttal együtt működő üzletet is nyitva találhatunk (pl. Spar Express, Fresh Corner).

Kisboltok és trafikok egyedi nyitvatartással üzemelhetnek november 1-jén.

Az ügyeletes gyógyszertárak nyitva lesznek a megszokott módon.

Egyes virágboltok, így, ha a temetőbe látogatunk, nem feltétlenül kell előre megvenni a virágot.

