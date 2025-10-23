Otthon

2025.10.23.

Nosalty-kvíz: Kitalálod, mi volt a régies elnevezése ezeknek a zöldségeknek és gyümölcsöknek?

Nosalty profilképe Nosalty

Mennyire vagy képben a zöldségek és gyümölcsök régies neveivel? Kvízünkkel most letesztelheted!

 „Mi is a név? Mit rózsának hívunk mi, bárhogy nevezzük, éppoly illatos” - mondta egykor Shakespeare, és ez nemcsak a rózsára, de a zöldségekre és gyümölcsökre is igaz. Számos zöldséget és gyümölcsöt régebben teljesen más névvel illettek, mint ahogy azt ma ismerjük. De vajon te tudod, milyen zöldségeket és gyümölcsöket takarnak ezek a régies elnevezések? Teszteld magad kvízünkkel!

Színes gyümölcsök
Milyen zöldséget és gyümölcsöt takarnak ezek a régies nevek?

Párosítsd ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket!

Az alábbi őszi-téli zöldségek és gyümölcsök igazán ütős párosítást alkotnak, érdemes kipróbálni őket együtt!

  • Gránátalma és cékla: keverd össze a ropogós gránátalmaszemeket sült céklával salátákban, vagy használd a gyümölcs ékkőszerű magjait céklás fogások díszítésére.
  • Póréhagyma és alma: jó házasság ez, mindkét alapanyag szépen, lassan édesre párolható vagy süthető, krémes állagot adhatunk így nekik. Készíts belőlük levest, krémlevest, pürét, süsd őket köret gyanánt vagy húsok mellett.
  • Fodros kel és grapefruit: a fodros kel extrém ízén sokat szelídít a citrus savassága és enyhe édes aromája, másrészt texturálisan is izgalmas összefogás ez, hiszen a fodros kel nyersen rostos, sütve ropogós, míg a grapefruit lédús, puha állagot hoz az együttműködésbe.
  • Sárgacékla és vérnarancs: a cékla sárga és édesebb verziója valamint a narancs „véres”, márványosan bordó és kesernyésebb, karakteresebb változata jól működik együtt salátákban, köretekben, előételekben… akár desszertekben is.

Indítsd a kvízt, és tedd próbára tudásod!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

fahéjas csiga

Fahéjas csiga sütőtökkel

A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept