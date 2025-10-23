Nosalty-kvíz: Kitalálod, mi volt a régies elnevezése ezeknek a zöldségeknek és gyümölcsöknek?

„Mi is a név? Mit rózsának hívunk mi, bárhogy nevezzük, éppoly illatos” - mondta egykor Shakespeare, és ez nemcsak a rózsára, de a zöldségekre és gyümölcsökre is igaz. Számos zöldséget és gyümölcsöt régebben teljesen más névvel illettek, mint ahogy azt ma ismerjük. De vajon te tudod, milyen zöldségeket és gyümölcsöket takarnak ezek a régies elnevezések? Teszteld magad kvízünkkel!
Párosítsd ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket!
Az alábbi őszi-téli zöldségek és gyümölcsök igazán ütős párosítást alkotnak, érdemes kipróbálni őket együtt!
- Gránátalma és cékla: keverd össze a ropogós gránátalmaszemeket sült céklával salátákban, vagy használd a gyümölcs ékkőszerű magjait céklás fogások díszítésére.
- Póréhagyma és alma: jó házasság ez, mindkét alapanyag szépen, lassan édesre párolható vagy süthető, krémes állagot adhatunk így nekik. Készíts belőlük levest, krémlevest, pürét, süsd őket köret gyanánt vagy húsok mellett.
- Fodros kel és grapefruit: a fodros kel extrém ízén sokat szelídít a citrus savassága és enyhe édes aromája, másrészt texturálisan is izgalmas összefogás ez, hiszen a fodros kel nyersen rostos, sütve ropogós, míg a grapefruit lédús, puha állagot hoz az együttműködésbe.
- Sárgacékla és vérnarancs: a cékla sárga és édesebb verziója valamint a narancs „véres”, márványosan bordó és kesernyésebb, karakteresebb változata jól működik együtt salátákban, köretekben, előételekben… akár desszertekben is.