Nosalty-kvíz: Kitalálod, mi volt a régies elnevezése ezeknek a zöldségeknek és gyümölcsöknek?

Mennyire vagy képben a zöldségek és gyümölcsök régies neveivel? Kvízünkkel most letesztelheted!

„Mi is a név? Mit rózsának hívunk mi, bárhogy nevezzük, éppoly illatos” - mondta egykor Shakespeare, és ez nemcsak a rózsára, de a zöldségekre és gyümölcsökre is igaz. Számos zöldséget és gyümölcsöt régebben teljesen más névvel illettek, mint ahogy azt ma ismerjük. De vajon te tudod, milyen zöldségeket és gyümölcsöket takarnak ezek a régies elnevezések? Teszteld magad kvízünkkel!

Milyen zöldséget és gyümölcsöt takarnak ezek a régies nevek?

Párosítsd ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket!

Az alábbi őszi-téli zöldségek és gyümölcsök igazán ütős párosítást alkotnak, érdemes kipróbálni őket együtt!

Gránátalma és cékla : keverd össze a ropogós gránátalmaszemeket sült céklával salátákban, vagy használd a gyümölcs ékkőszerű magjait céklás fogások díszítésére.

: keverd össze a ropogós gránátalmaszemeket sült céklával salátákban, vagy használd a gyümölcs ékkőszerű magjait céklás fogások díszítésére. Póréhagyma és alma : jó házasság ez, mindkét alapanyag szépen, lassan édesre párolható vagy süthető, krémes állagot adhatunk így nekik. Készíts belőlük levest, krémlevest, pürét, süsd őket köret gyanánt vagy húsok mellett.

: jó házasság ez, mindkét alapanyag szépen, lassan édesre párolható vagy süthető, krémes állagot adhatunk így nekik. Készíts belőlük levest, krémlevest, pürét, süsd őket köret gyanánt vagy húsok mellett. Fodros kel és grapefruit : a fodros kel extrém ízén sokat szelídít a citrus savassága és enyhe édes aromája, másrészt texturálisan is izgalmas összefogás ez, hiszen a fodros kel nyersen rostos, sütve ropogós, míg a grapefruit lédús, puha állagot hoz az együttműködésbe.

: a fodros kel extrém ízén sokat szelídít a citrus savassága és enyhe édes aromája, másrészt texturálisan is izgalmas összefogás ez, hiszen a fodros kel nyersen rostos, sütve ropogós, míg a grapefruit lédús, puha állagot hoz az együttműködésbe. Sárgacékla és vérnarancs: a cékla sárga és édesebb verziója valamint a narancs „véres”, márványosan bordó és kesernyésebb, karakteresebb változata jól működik együtt salátákban, köretekben, előételekben… akár desszertekben is.

Indítsd a kvízt, és tedd próbára tudásod!