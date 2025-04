Rizikós kísérlet: kis dózisban adagolt mogyoró mentheti meg a mogyoróallergiásokat

Sokak élete megváltozhat a King's Collage London kutatásának köszönhetően: a klinikai vizsgálat során megállapították, hogy a napi, fokozatosan növelt adagú mogyoróliszt fogyasztása deszenzibilizálhatja a súlyos mogyoróallergiában szenvedő felnőtteket - írja a Refresher.hu.

Rizikós kísérlet: kis dózisú mogyoró mentheti meg a mogyoróallergiásokat

Így zajlott a kutatás

A felnőtt mogyoró-immunterápia során 21 igazoltan mogyoróallergiás, 18 és 40 év közötti embert vizsgáltak. Ők kezdetben 0,8 milligramm földimogyoró-lisztet kaptak az ételükbe keverve, ezután, 30 perccel később 1,5 mg-ot, majd további 30 perccel később 3 mg-ot.

Amennyiben az alanyok biztonságosan tolerálni tudták ezeket a nagyon kicsi – a mogyoró kevesebb mint 1 százalékának megfelelő – dózisokat, két héten át folytathatták a vizsgálatot otthon is. Két hetente pedig felügyelet mellett növelték az adagjukat - a cél az volt, hogy elérjék az 1 grammot, ami négy darab mogyorónak felel meg.

Három hónap után csaknem 67 százalékuk képes volt legalább 1,4 g mogyorófehérjét allergiás reakció nélkül elfogyasztani, ami öt darab mogyorónyi adag.

A tanulmány vezető szerzője, Hannah Hunter elmondása szerint ez segíthet az érintetteknek abban, hogy végre ne félelemben éljenek.

Fontos: a kísérlet után a résztvevők folytathatták a napi mogyorófogyasztást, hogy továbbra is deszenzibilisek maradjanak, de hivatalosan továbbra is allergiásnak minősültek. A kutatók tanácsa alapján nem fogyaszthatnak a napi adagjuknál többet, és továbbra is maguknál kell tartaniuk az adrenalininjekciójukat.

A biztató eredményeket szaklapokban is publikálták.

Forrásunk volt.

