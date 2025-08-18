Életmód

2025.08.18.

Mit főzzek ma? Vegalegény-fogó leves, gyors finomfőzelék és Ilonka mama túrós sütije készül

Nosalty profilképe Nosalty

Mindegyik fogásra lecsapnánk külön-külön is, pláne egymás után! Zöldséges leves, menzás főzelék nem menzásan és túrós finomság vár rátok.

Húsmentes menüsor csodás túrós sütivel:

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát
Hirdetés

Támogatott tartalom

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

Legújabb receptek

húsleves

Csirkeaprólék-leves

A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. ...

ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...

morzsás süti

Szilvás crumble tejmentesen

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept