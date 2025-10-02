Életmód

2025.10.02.

Mit főzzek ma? Klasszikus Jókai-bableves, répás-cukkinis tócsni és pikkpakk mikrós brownie ad erőt a mai naphoz

Balogh Lilla profilképe Balogh Lilla

Ma laktató leves, könnyű főétel és gyors desszert vár!

A mai menü mindenkinek kedvére való lesz:

kekszgolyó

Házi almáspite-golyó

Ha szereted az almás pitét, de nincs időd elkészíteni a rendes verziót, akkor ez a recept neked szól! Az almás pitét itt golyóvá alakítjuk és sütni sem kell.

kókuszgolyó

Maradékmentő kókuszgolyó

Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a ...

a-legszaftosabb-bacskai-rizses-hus
rizses hús

A legszaftosabb bácskai rizses hús

A tökletesen szaftos bácskai rizses hús titka a megfelelő minőségű és mennyiségű zsiradékon, illetve az azon készült pörköltalapon múlik. Persze a legfinomabb és legjobb állagú a ...

