A mai menü mindenkinek kedvére való lesz:
Mit főzzek ma? Klasszikus Jókai-bableves, répás-cukkinis tócsni és pikkpakk mikrós brownie ad erőt a mai naphoz
Ha szereted az almás pitét, de nincs időd elkészíteni a rendes verziót, akkor ez a recept neked szól! Az almás pitét itt golyóvá alakítjuk és sütni sem kell.
Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a ...
Csepelen már meg is nyitott a Tesco első, tesztjellegű élelmiszerboltja, a Premier, ami a sarki kisboltok alternatívájává válhat rövid időn belül.Nosalty
Az ételmérgezések száma világszerte emelkedik, és a legfrissebb jelentések szerint több alapanyag is komoly kockázatot hordoz. A nyers osztrigától a salátakeverékekig hat olyan ételt azonosítottak, amelyek különösen gyakran köthetők fertőzésekhez és visszahívásokhoz.Nosalty
Nem minden nap eszünk lila színű levest, az is biztos! A bácskai ennél kettővel gyakoribb recept, de cseppet sem unalmas, a desszert pedig egy kockányi Olaszország a nyárban.
Most már semmi akadálya sincs, hogy a ráérős hétvégéken palacsintát süss: kedvezményes áron szerezheted be a palacsintasütőt és spatulaszettet a Pennyben.
A helyiek számára szomorú lépés, azonban a fejlődést nem lehet megállítani. Bontják az egykor rendkívül sikeres Salgótarjáni Öblösüveggyárat.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
A tökletesen szaftos bácskai rizses hús titka a megfelelő minőségű és mennyiségű zsiradékon, illetve az azon készült pörköltalapon múlik. Persze a legfinomabb és legjobb állagú a ...
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...