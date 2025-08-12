Életmód

2025.08.12.

Mit főzzek ma? Kapros-túros palacsinta, csokiszuflé és hűsítő brazil limonádé várja, hogy elkészítsd

Balogh Lilla profilképe Balogh Lilla

Rendhagyó menüsorral készültünk a hét közepére: sós palacsinta, csokis desszert és brazil, hűsítő ital érkezik.

Mai ajánlatunk:

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Legújabb receptek

sült tarja

Omlós fűszeres sertéssült

A fűszereket egyben beleteszem a kávédarálóba, és úgy szoktam ledarálni. Ha jól készítjük, és nem szárad ki, vagyis fokozatosan adjuk hozzá a vizet, akkor nagyon finom, omlós hús a ...

kakaós süti

Gyümölcsös-kakaós kocka olcsón

Még lányom küldte el nekem ezt a könnyű, légies kakaós kocka receptet. Bármilyen szezonális gyümölccsel készíthető, én apró szilvát tettem a tetejére. Nagyon finom lett, és ez egy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept