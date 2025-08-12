Mai ajánlatunk:
Mit főzzek ma? Kapros-túros palacsinta, csokiszuflé és hűsítő brazil limonádé várja, hogy elkészítsd
Rendhagyó menüsorral készültünk a hét közepére: sós palacsinta, csokis desszert és brazil, hűsítő ital érkezik.
Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
A fűszereket egyben beleteszem a kávédarálóba, és úgy szoktam ledarálni. Ha jól készítjük, és nem szárad ki, vagyis fokozatosan adjuk hozzá a vizet, akkor nagyon finom, omlós hús a ...
Még lányom küldte el nekem ezt a könnyű, légies kakaós kocka receptet. Bármilyen szezonális gyümölccsel készíthető, én apró szilvát tettem a tetejére. Nagyon finom lett, és ez egy ...
Újabb hírességkedvenc menüt mutat be a Meki, most Dzsúdló, vagyis Juhász Marci menüjét bemutatva.Nosalty
11 éves működése után végleg bezár Budapest egyik kedvenc vegán étterme, mert a jelenlegi gazdasági helyzet meghaladja a kapacitásukat.Nosalty
Egy ciprusi sajtféle az, aminek aligha érhet nyomába másik sajt, hiszen egészségügyi előnyei, különösen az idősebb korosztály számára, egészen egyedülállóak. Lássuk, miért jó ez a bizonyos sajtféle az egészségünknek.
A májunk az egyik legfontosabb szervünk, még ha ennek nem is vagyunk minden nap tudatában. 50 év felett már különösen oda kell figyelnünk ennek állapotára, sőt, tenni azért, hogy ezt megőrizzük, akár javítsuk ezen.
Hűtsd le a lakást anélkül, hogy a villanyszámla az egekbe emelkedne. Ehhez pedig nem kell más, mint a spanyol néptől ellesett vizespalackos technika. Lássuk, mit kell tenned, ahhoz, hogy légkondi nélkül hűtsd le a lakást!
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...