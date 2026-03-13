Mentes

2026.03.13.

Mit főzzek hétvégén? Két napig mindent kirántunk, a csemegeuborkától a csirkemellen át a fagylaltig

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A hétvégi fogásokat az köti össze, hogy így vagy úgy, de rántunk benne! Legyen az egy jó rántásos köményleves vagy egy klasszikus rántott csirke, a panír ezúttal savanyúságra és fagyira is rákerül, a túró rudiról nem is beszélve!

Panír, olaj, rántás, panír:

SZOMBAT

VASÁRNAP

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

legegyszerubb-csaszarmorzsa
császármorzsa

Legegyszerűbb császármorzsa

Mindenki máshogy szereti a császármorzsát, ebben a nézeteltérésben azonban az a legjobb, hogy a megannyi különböző smarnivariáció is csak akkor hozható létre, ha biztosított hozzá ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept