Mit főzzek hétvégén? Két napig mindent kirántunk, a csemegeuborkától a csirkemellen át a fagylaltig

A hétvégi fogásokat az köti össze, hogy így vagy úgy, de rántunk benne! Legyen az egy jó rántásos köményleves vagy egy klasszikus rántott csirke, a panír ezúttal savanyúságra és fagyira is rákerül, a túró rudiról nem is beszélve!