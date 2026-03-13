Mit főzzek hétvégén? Két napig mindent kirántunk, a csemegeuborkától a csirkemellen át a fagylaltig

Panír, olaj, rántás, panír:
SZOMBAT
Előétel
Rántott csemegeuborka
Desszert
Rántott túró rudi
VASÁRNAP
A hétvégi fogásokat az köti össze, hogy így vagy úgy, de rántunk benne! Legyen az egy jó rántásos köményleves vagy egy klasszikus rántott csirke, a panír ezúttal savanyúságra és fagyira is rákerül, a túró rudiról nem is beszélve!
Húsvétra sonkát főzni sokkal egyszerűbb, mint azt az első alkalom előtt sokan gondolnák, és bár sokáig tart, közben nem kell a tűzhely mellett állni.
Puha, omlós kókuszos boszorkánypogácsa, amelyet a selymes karamellkrém tesz igazán különlegessé. Egy csésze kávé mellé tökéletes aprósütemény amit mindig szívesen fogyasztunk!! ...
Ne hagyjuk magunkat éhesen ma sem: sült paradicsomtól intenzív leves, omlós húsú hal sóskás szósszal és még egy fehércsokiköntösbe mártott isler is csábít.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Mindenki máshogy szereti a császármorzsát, ebben a nézeteltérésben azonban az a legjobb, hogy a megannyi különböző smarnivariáció is csak akkor hozható létre, ha biztosított hozzá ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.