Mit főzzek hétvégén? Klasszikus ízek várnak – Házi kenyér, disznótoros krumplival, tojásleves és torták támadnak

Ráérős és cseppet sem ráérős receptek váltják egymást a hétvégén!
SZOMBAT
Előétel
Ropogós kenyér kovász nélkül
Főétel
Disznótoros krumplival sütve
Desszert
Sernik, a lengyel túrótorta
VASÁRNAP
Ezen a hétvégén sem maradunk ihlet és receptek nélkül. Hurka, kolbász, házi kenyér, saláta és a menzák réme, a tojásleves is az asztalra kerül. Sőt, torta is jut mindkét napra, túrós és diós ízekben!
Ráérős és cseppet sem ráérős receptek váltják egymást a hétvégén!
SZOMBAT
VASÁRNAP
Sokak által kedvelt sütemény a Fanta-szelet. Időtálló desszert, minden évszakban és napszakban. Nyáron hűsít, télen pedig retró ízharmóniával csábít minket. A krémes, lágy túrós ...
A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos ...
Fogyókúrám sokadik napján keresgéltem egy finom salátarecept után, majd szembejött az Ambrosia saláta. Nagyon megtetszett, persze nem valami diétás fogás. Klasszikus amerikai ...
A Lidl akciós újságát böngészve ismét szuper ajánlatra bukkantunk. Korábbról már sokaknak ismerős lehet a Lupilu márkájú fa játékkonyha, ami mindig a karácsonyi időszakban érhető el. Úgy látszik, most már húsvéti ajándék is lehet.Nosalty
Ezen a hétvégén sem maradunk ihlet és receptek nélkül. Hurka, kolbász, házi kenyér, saláta és a menzák réme, a tojásleves is az asztalra kerül. Sőt, torta is jut mindkét napra, túrós és diós ízekben!Macsuga Viktória
Az olajos magvakról ódákat lehetne zengeni, és szoktunk is - a lényeg, hogy egyszerre sose együnk belőlük túl sokat, mert a bőrünk és a súlyunk bánhatja, de kis mértékben fogyasztva még a székrekedés ellen is bevethetjük őket.Nosalty
Sento Segarra gyógyszerész arra figyelmeztet, hogy ha valaki hetente több mint kétszer fogyasztja ezt az ételt, az közvetlenül összefügghet a szív- és érrendszeri problémák kialakulásával. Hogy mi is ez? A sült krumpli.
Egy kis odafigyelés és egy konyhában lapuló alapanyag is elég lehet ahhoz, hogy ez a strapabíró növény újra a lakás dísze legyen. Lássuk az anyósnyelv meglepő gondozási tippjét!
Kevésbé ismert magyaros levessel kezdünk, melyre, ha egyszer megfőzöd, tuti rákattan a család. A második fogás lecsós szelet, mely így, tavasz táján is kivitelezhető, az édesség pedig egy talpig nutellás pufi finomság.
A legtökéletesebb nyírségi gombócleves receptje után kutatva hamar szembesültem az örökérvényű mondással, miszerint ahány ház, annyi szokás: ebből a klasszikus, kiadós ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...