2026.03.06.

Mit főzzek hétvégén? Klasszikus ízek várnak – Házi kenyér, disznótoros krumplival, tojásleves és torták támadnak

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Ezen a hétvégén sem maradunk ihlet és receptek nélkül. Hurka, kolbász, házi kenyér, saláta és a menzák réme, a tojásleves is az asztalra kerül. Sőt, torta is jut mindkét napra, túrós és diós ízekben!

Ráérős és cseppet sem ráérős receptek váltják egymást a hétvégén!

SZOMBAT

VASÁRNAP

túrókrém

Hagyományos húsvéti sárgatúró

A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos ...

gyümölcssaláta

Ambrózia saláta

Fogyókúrám sokadik napján keresgéltem egy finom salátarecept után, majd szembejött az Ambrosia saláta. Nagyon megtetszett, persze nem valami diétás fogás. Klasszikus amerikai ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

