Nem mindegy, hogyan állunk neki a hortenziák metszésének – Elmaradó virágzást okozhatunk

A hortenzia közkedvelt kerti virág, metszésével kapcsolatban viszont akadnak bizonytalanságok. Elég egyetlen óvatlan mozdulat, és máris oda a nyári virágzás.

Szarvashiba, ha azt gondoljuk, hogy a hortenzia minden fajtáját ugyanolyan módon metszhetjük meg. Ebből adódhat az a probléma, hogy bár a növény egészségesnek tűnik, mégis elmarad a nyári virágzása. Lássuk, miről van szó pontosan!

Az erősen visszametszett kerti hortenzia nem fog virágokat hozni

Hogyan metsszük a hortenziát?

Fontos, hogy különbséget tegyünk a hortenziák között, ugyanis nem mindegyiket ugyanúgy kell megmetszeni.

A bugás hortenzia (Hydrangea paniculata) egy könnyen kezelhető fajta, ennél érdemes tavasszal erősebb visszametszéseket ejteni, mert az új hajtásokon fog virágokat fog hozni. A visszavágás miatt erősebb virágzat, virágbugák jelennek meg, és a formája is esztétikusabb lesz.

A kerti hortenzia (Hydrangea macrophylla) már egy kicsit problémásabb eset, mert ez a fajta az előző évben hozott hajtásokon hozza a virágokat. Ezért, ha tavasszal visszametsszük, akkor ugyan szépen kizöldell, de virágokat nem fog hozni.

Ez az oka annak, hogy bár a növény egészségesnek tűnik, mégsem virágzik. A kerti hortenzia esetében tavasszal csupán óvatos tisztító metszést érdemes ejteni.

Mi a helyzet az idősebb hortenziákkal?

Az idősebb növények esetében szükséges néha erősebb beavatkozásokat eszközölni, például egy régi, vastag ágat, akár tőből levágni. Ennek fiatalító hatása van, így a növény meg tud újulni, de érdemes ezt is évek alatt elvégezni, és nem egyszerre, hogy a növény ne veszítse el teljesen virágzó képességét.

