Ezzel a konyhai trenddel visszatér a '70-es évek az otthonodba

A 2010-es évek minimalista konyháiban a sima, egységes felületek – például a kvarc – uralták a tereket, többnyire semleges árnyalatokban. A friss trendek viszont egyre inkább a színek, textúrák és karakteres megoldások felé mozdulnak. A konyha ma már nem csupán főzőhely, hanem az otthon egyik központi tere, ahol a család és a barátok is gyakran összegyűlnek.
Ebben az új szemléletben a csempézett pult különösen jól működik. A tervezők szerint olyan mélységet, változatosságot és kézműves hangulatot visz a térbe, amit a teljesen sima, egybefüggő felületek nem tudnak nyújtani. A látható fugák, a csempék apró árnyalatbeli különbségei és a tapintható textúra barátságosabb, személyesebb hangulatot teremtenek.
A konyhaszigeten is látványos lehet
A csempét nem csak a pulton lehet használni. Egyre többen választják azt is, hogy a konyhasziget felületét burkolják csempével, ami azonnal látványos központi elemmé teheti a teret. Egy színes vagy texturált csempe melegebbé és egyedibbé teheti az egyébként letisztult konyhát.
Emellett praktikus megoldás is lehet: a csempe tartós, könnyen tisztítható, és sokféle stílushoz jól illeszthető.
A pult és a hátfal összekapcsolása
Érdekes megoldás lehet az is, ha ugyanaz a csempe jelenik meg a hátfalon és a konyhapulton vagy a konyhaszigeten. Így a felületek vizuálisan összefüggnek, ami harmonikusabb, egységesebb hatást ad a konyhának.
Különösen jól működhetnek a természetes árnyalatok – például a zöld különböző tónusai –, amelyek könnyen kapcsolódnak a fa bútorokhoz vagy a növényekhez.
A napfény ráadásul másképp emeli ki a csempék színét és textúráját a nap folyamán, ami még izgalmasabbá teszi a felületet.
Mintás vagy kézzel készült csempék
Ha igazán karakteres konyhát szeretnénk, érdemes elgondolkodni mintás vagy kézzel készített csempék használatán is. Ezeknél minden darab egy kicsit más, ami különleges, kézműves hangulatot ad a térnek. A különböző minták, színek vagy formák segítségével akár egy kisebb felületből – például egy pultszakaszból – is látványos design-elem válhat. Az ilyen megoldások különösen jól működnek akkor, ha a konyha egyébként egyszerűbb kialakítású.
Mediterrán hangulat a konyhában
- A csempe előnye, hogy nemcsak funkcionális burkolat, hanem dekoratív elem is lehet.
- A fugák, a különböző felületek és a fény visszaverődése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a konyha élőbbnek és személyesebbnek hasson.
A kézműves hatás újra érték
Sokan éppen azért választanak csempét a konyhapultra, mert nem teljesen tökéletes felületet ad. A kézzel készített lapoknál a formák és a színek enyhén eltérhetnek egymástól, ami különleges, emberközeli hangulatot teremt. Ez a fajta természetes változatosság jól ellensúlyozza a modern konyhák sokszor túl steril, letisztult megjelenését.
A csempézett pult nemcsak praktikus választás lehet, hanem egy olyan látványos részlet is, amely karaktert és egyediséget ad a konyhának. A hetvenes évek egyik jellegzetes megoldása így új értelmet nyer a mai lakásokban.