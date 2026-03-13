Ezzel a konyhai trenddel visszatér a '70-es évek az otthonodba

Nagyon úgy tűnik, a retro lakberendezési stílus ismét reneszánszát éli. A süllyesztett nappali ülőrészek, az ívelt bútorok és a merész minták után most egy újabb hetvenes évekbeli klasszikus tér vissza: a csempézett konyhapult.

A 2010-es évek minimalista konyháiban a sima, egységes felületek – például a kvarc – uralták a tereket, többnyire semleges árnyalatokban. A friss trendek viszont egyre inkább a színek, textúrák és karakteres megoldások felé mozdulnak. A konyha ma már nem csupán főzőhely, hanem az otthon egyik központi tere, ahol a család és a barátok is gyakran összegyűlnek.

A csempe tartós, könnyen tisztítható, és sokféle stílushoz jól illeszthető

Ebben az új szemléletben a csempézett pult különösen jól működik. A tervezők szerint olyan mélységet, változatosságot és kézműves hangulatot visz a térbe, amit a teljesen sima, egybefüggő felületek nem tudnak nyújtani. A látható fugák, a csempék apró árnyalatbeli különbségei és a tapintható textúra barátságosabb, személyesebb hangulatot teremtenek.

A konyhaszigeten is látványos lehet

A csempét nem csak a pulton lehet használni. Egyre többen választják azt is, hogy a konyhasziget felületét burkolják csempével, ami azonnal látványos központi elemmé teheti a teret. Egy színes vagy texturált csempe melegebbé és egyedibbé teheti az egyébként letisztult konyhát.

Emellett praktikus megoldás is lehet: a csempe tartós, könnyen tisztítható, és sokféle stílushoz jól illeszthető.

A pult és a hátfal összekapcsolása

Érdekes megoldás lehet az is, ha ugyanaz a csempe jelenik meg a hátfalon és a konyhapulton vagy a konyhaszigeten. Így a felületek vizuálisan összefüggnek, ami harmonikusabb, egységesebb hatást ad a konyhának.

Különösen jól működhetnek a természetes árnyalatok – például a zöld különböző tónusai –, amelyek könnyen kapcsolódnak a fa bútorokhoz vagy a növényekhez.

A napfény ráadásul másképp emeli ki a csempék színét és textúráját a nap folyamán, ami még izgalmasabbá teszi a felületet.

minden darab egy kicsit más, ami különleges, kézműves hangulatot ad a térnek

Mintás vagy kézzel készült csempék

Ha igazán karakteres konyhát szeretnénk, érdemes elgondolkodni mintás vagy kézzel készített csempék használatán is. Ezeknél minden darab egy kicsit más, ami különleges, kézműves hangulatot ad a térnek. A különböző minták, színek vagy formák segítségével akár egy kisebb felületből – például egy pultszakaszból – is látványos design-elem válhat. Az ilyen megoldások különösen jól működnek akkor, ha a konyha egyébként egyszerűbb kialakítású.

Mediterrán hangulat a konyhában A csempézett felületek könnyen felidézhetik a mediterrán konyhák hangulatát is. A színes, játékos minták vagy a kézzel festett lapok melegséget és egyedi karaktert adhatnak a térnek.

A csempe előnye, hogy nemcsak funkcionális burkolat, hanem dekoratív elem is lehet.

A fugák, a különböző felületek és a fény visszaverődése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a konyha élőbbnek és személyesebbnek hasson.

A kézműves hatás újra érték

Sokan éppen azért választanak csempét a konyhapultra, mert nem teljesen tökéletes felületet ad. A kézzel készített lapoknál a formák és a színek enyhén eltérhetnek egymástól, ami különleges, emberközeli hangulatot teremt. Ez a fajta természetes változatosság jól ellensúlyozza a modern konyhák sokszor túl steril, letisztult megjelenését.

A csempézett pult nemcsak praktikus választás lehet, hanem egy olyan látványos részlet is, amely karaktert és egyediséget ad a konyhának. A hetvenes évek egyik jellegzetes megoldása így új értelmet nyer a mai lakásokban.

