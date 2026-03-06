Utazás

2026.03.06.

Húsvétra visszatér a gyerekek kedvence a Lidl soraiba – Ilyen olcsó talán még sose volt

Nosalty profilképe Nosalty

A Lidl akciós újságát böngészve ismét szuper ajánlatra bukkantunk. Korábbról már sokaknak ismerős lehet a Lupilu márkájú fa játékkonyha, ami mindig a karácsonyi időszakban érhető el. Úgy látszik, most már húsvéti ajándék is lehet.

Ismét egy Lidl akcióval érkeztünk, ugyanis idén a húsvét szokatlanul korán érkezik. A karácsonyi időszakról ismert fa játékkonyha most már húsvétkor is elérhető, ráadásul olcsóbban, mint valaha!

Lidl áruház
Húsvétra visszatér a gyerekek kedvence a Lidl soraiba – Ilyen olcsó talán még sose volt

Igazi gyerekkedvenc termék tér vissza a Lidlbe

Március 7-től 8-ig elérhető a Lidlben a Lupilu fa játékkonyha egészen a készlet erejéig.

Lidl Plus kártyával a termék 19 999 forint a 24 999 forint helyett.

A játékkonyha stabil szerkezete valódi fából, háromféle magasságba állítható (97/101/103 cm). Hátoldala mágnes- és krétatáblával felszerelt, emellett számos kellékkel, fény- és hanghatású elemekkel ellátott.

A játék mérete kb. 66x97-103x30 centiméter. A termék FSC védjeggyel ellátott.

Lupilu fa játékkonyha
Lidl Plus kártyával a termék 19 999 forint a 24 999 forint helyett

Emellett más, fa játék konyhai eszközök is elérhetőek 2999 forintért Lidl Plus kártyával.

Miért jó ajándék a fa játékkonyha?

A fa játékkonyha nagyon jó választás a gyerekek számára, mert egyszerre fejleszti a képzelőerőt és a kreativitást. A gyerekek játék közben utánozhatják a felnőtteket, „főzhetnek”, ami segíti a szociális és kommunikációs készségeik fejlődését.

Emellett a fa játékok általában tartósak, természetes anyagból készülnek, és hosszú ideig biztonságosan használhatók.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

túrókrém

Hagyományos húsvéti sárgatúró

A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos ...

gyümölcssaláta

Ambrózia saláta

Fogyókúrám sokadik napján keresgéltem egy finom salátarecept után, majd szembejött az Ambrosia saláta. Nagyon megtetszett, persze nem valami diétás fogás. Klasszikus amerikai ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept