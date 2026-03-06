Húsvétra visszatér a gyerekek kedvence a Lidl soraiba – Ilyen olcsó talán még sose volt

A Lidl akciós újságát böngészve ismét szuper ajánlatra bukkantunk. Korábbról már sokaknak ismerős lehet a Lupilu márkájú fa játékkonyha, ami mindig a karácsonyi időszakban érhető el. Úgy látszik, most már húsvéti ajándék is lehet.

Ismét egy Lidl akcióval érkeztünk, ugyanis idén a húsvét szokatlanul korán érkezik. A karácsonyi időszakról ismert fa játékkonyha most már húsvétkor is elérhető, ráadásul olcsóbban, mint valaha!

Március 7-től 8-ig elérhető a Lidlben a Lupilu fa játékkonyha egészen a készlet erejéig.

Lidl Plus kártyával a termék 19 999 forint a 24 999 forint helyett.

A játékkonyha stabil szerkezete valódi fából, háromféle magasságba állítható (97/101/103 cm). Hátoldala mágnes- és krétatáblával felszerelt, emellett számos kellékkel, fény- és hanghatású elemekkel ellátott.

A játék mérete kb. 66x97-103x30 centiméter. A termék FSC védjeggyel ellátott.

Emellett más, fa játék konyhai eszközök is elérhetőek 2999 forintért Lidl Plus kártyával.

Miért jó ajándék a fa játékkonyha?

A fa játékkonyha nagyon jó választás a gyerekek számára, mert egyszerre fejleszti a képzelőerőt és a kreativitást. A gyerekek játék közben utánozhatják a felnőtteket, „főzhetnek”, ami segíti a szociális és kommunikációs készségeik fejlődését.

Emellett a fa játékok általában tartósak, természetes anyagból készülnek, és hosszú ideig biztonságosan használhatók.

