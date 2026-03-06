Húsvétra visszatér a gyerekek kedvence a Lidl soraiba – Ilyen olcsó talán még sose volt

Ismét egy Lidl akcióval érkeztünk, ugyanis idén a húsvét szokatlanul korán érkezik. A karácsonyi időszakról ismert fa játékkonyha most már húsvétkor is elérhető, ráadásul olcsóbban, mint valaha!
Igazi gyerekkedvenc termék tér vissza a Lidlbe
Március 7-től 8-ig elérhető a Lidlben a Lupilu fa játékkonyha egészen a készlet erejéig.
Lidl Plus kártyával a termék 19 999 forint a 24 999 forint helyett.
A játékkonyha stabil szerkezete valódi fából, háromféle magasságba állítható (97/101/103 cm). Hátoldala mágnes- és krétatáblával felszerelt, emellett számos kellékkel, fény- és hanghatású elemekkel ellátott.
A játék mérete kb. 66x97-103x30 centiméter. A termék FSC védjeggyel ellátott.
Emellett más, fa játék konyhai eszközök is elérhetőek 2999 forintért Lidl Plus kártyával.
Miért jó ajándék a fa játékkonyha?
A fa játékkonyha nagyon jó választás a gyerekek számára, mert egyszerre fejleszti a képzelőerőt és a kreativitást. A gyerekek játék közben utánozhatják a felnőtteket, „főzhetnek”, ami segíti a szociális és kommunikációs készségeik fejlődését.
Emellett a fa játékok általában tartósak, természetes anyagból készülnek, és hosszú ideig biztonságosan használhatók.