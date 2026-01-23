Mit főzzek a hétvégén? A klasszikus puha fánkig és a ropogós lángosig sajtos rakottassal és főzivel kövezzük ki az utat

Pompás hétvégi fogások:
SZOMBAT
Főétel
Egyedényes sajtos tészta
Desszert
Hagyományos édes fánk
VASÁRNAP
Nem semmi menüsor: vega előételek, főételek és nagyon finom desszertek csábítanak ezen a hétvégén, de spenótfőzeléket és brownie-t is hoztunk nektek.
Én most paradicsomos tortillalapot használtam. Sokkal jobban mutat a tányéron a színes (paradicsomos, vagy spenótos) lap bármire használjuk is. A ragu elkészítésénél a fűszerezést ...
A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ...
Egyszerűen elkészíthető puha, légies kuglóf, amit a ropogós napraforgómag tesz igazán különlegessé. Tökéletes egy csésze kávé vagy tea mellé, amikor jól esik egy kis házi ...
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Jó, hát tudom, hogy van már pár aranygaluska receptünk, de ilyen még nincs! :) Nem a tésztában van a pláne, gyanítom, a nagymamámat is Horváth Ilona tanította aranygaluskát készíteni, ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...