Egy vagyonba kerülhet majd a kedvenc karácsonyi sütink alapanyaga

A 2025-ös év már tavasszal kemény kihívások elé állította a magyar méhészeket: a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, ezután durva nyári aszály sújtotta az országot, a gazdasági helyzet pedig folyamatosan lehetetleníti el a piacot - írja a szolnoki Gujka Méhészet két szakemberének tájékoztatása alapján a Pénzcentrum.
Súlyos aszály és rettenetes méztermés
Ezen kívül azonban a klímaváltozás is kihívásokat tartogatott:
- a forró nyár folyamán a méheknek nagyon sok energiájába került a kaptár hűtése
- sőt, az enyhe tél miatt a fiasítás egész évben tart, a méhanyák nem állnak le
- a felmelegedés miatt egyre több a kártevő: a varroa atka miatt a telelő méhek tavaszra legyengültek, nem tudták felnevelni az új nemzedéket, a méhcsaládok elszakadtak, és az ázsiai lódarázs is megjelent
Jó hír, hogy mivel már év elején különböző gyógynövényes készítményekkel támogatták a méheket, hogy a repce virágzására erősek és hordásképesek legyenek, a repceméztermés nagyon jól sikerült - mesélik a szolnoki méhészek.
2025 végén mézáremelés várható
Az elmúlt két évben a méz árában nem volt érdemi változás, idén viszont emelés várható - mondják.
Idén viszont 200–300 forintot emeltünk, a vásárlók elfogadták, de még így is alacsonynak tartjuk az árakat. Jelenleg Szolnokon a vegyes virágméz 2200–2400 forint, az akácméz 3300-3500 forint kilónként- fejti ki Gujka László méhész.
A felvásárlási árak viszont egyelőre nem emelkednek: a vegyes virágméz 800–850 forint, az akácméz 2000-2200 forint körül mozog.
„Sok méhész már nem tudott tovább várni, és 800 forintért is eladta a mézét. Valószínű, hogy az árak a téli szezonra emelkedni fognak" – foglalta össze a szakember.