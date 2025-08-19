Életmód

2025.08.19.

Megérkezett a Lidl sztárkonyhagépe: minden háziasszony örülne egy ilyennek

Újabb Lidl-ajánlatra készülhetünk a héten: olyan konyhai eszközre csaphatunk le nagyon jó áron, ami egyszerre három konyhai folyamat alól ment fel minket. Lássuk, mivel várja a Lidl a vásárlóit!

Augusztus 21-től újabb szuper konyhai eszköz érkezik a Lidlbe, amivel jelentősen megkönnyíthetjük a saját dolgunkat, pláne, ha szeretünk sütni.

Lidl akciós újság részlete
A Lidl akciója mindössze 3 napig lesz érvényes, így aki sokat áll a konyhában süteményeket és péktermékeket készítve, annak megéri elgondolkozni a Silvercrest konyhai robotgép beszerzésén.

A keveréshez, dagasztáshoz és habveréshez is alkalmas gép 14 999 forint, amihez 3 év garancia is jár. Az ajánlat Lidl Plus kártyával elérhető.

Rozsdamentes, nemesacél gépen fokozatmentesen állítható a sebesség, amit kiegészítő pulzáló funkcióval is elláttak. Az eszközt levehető, nemesacél keverőtállal ellátott, és körülbelül 5 literes a keverőtartálya.

Lidl Plus kártya nélkül a robotgép 19.999 Ft.

A konyhai robotgép tartozékai:

  • 1 db keverőtartály,
  • 1 db dagasztókar,
  • 1 db keverőlapát,
  • 1 db habverő.

Receptajánló:

Miért jó egy konyhai robotgép?

A konyhai robotgép rengeteg időt és energiát megtakarít, hiszen sokféle feladatot elvégez helyettünk, amelyek kézzel sokkal fárasztóbbak és időigényesebbek lennének.

Egyenletesebb és szebb állagot biztosít például tészták vagy krémek készítésénél, és sokoldalúságának köszönhetően egyetlen gépben több funkciót is megtalálunk: kever, habot ver, dagaszt vagy akár turmixol.

Nemcsak megkönnyíti a mindennapi főzést és sütést, hanem hozzájárulhat az egészségesebb étkezéshez is, hiszen gyorsan feldolgozhatjuk vele a friss alapanyagokat, így kevesebb készételt kell használnunk. Kisebb konyhában különösen előnyös, mert számos különálló eszközt helyettesít, és rendszeres használat mellett valóban nagy segítséget jelent a konyhában.

