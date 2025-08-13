Minden héten érdemes fellapozni a Lidl akciós újságját, mert az akciók sora végetelnnek tűnik. Ha épp forrólevegős fritőzben gondolkodtál, vagy meglepnéd egy szerettedet, akkor ne habozz, mert ilyen olcsón aligha kapod meg máshol.

Augusztus 14-től kihagyhatatlan ajánlattal vár a Lidl: ha szeretnéd egészségesebbé tenni étkezésed, és kicsit megreformálnád az eddigi főzési szokásaidat, akkor azt jó áron teheted meg a forrólevegős fritőz beszerzésével. Lássuk, mennyiért vehetjük meg a Lidlben!

Újabb kihagyhatatlan akcióval készül a Lidl: kevesebb, mint tízezer forint a forrólevegős fritőz

A Lidl forrólevegős fritőz akciója Lidl Plus használatával érvényes augusztus 14-től 17-ig.

Így mindössze 7499 forintba kerül, amihez 3 év garancia is jár.

Az eszköz 80 és 200 fok között állítható fokozatmentesen, emellett 30 perces időzítővel és automatikus lekapcsoló-funkcióval rendelkezik. A fritőz sütésre és grillezésre is alkalmas. A Lidl terméke ILAG Non-stick Swiss Technology jelöléssel ellátott (az eszköz svájci technológiával készült és tapadásmentes felülettel rendelkezik, így az étel nem ragad le benne).

Receptajánló:

Teljes kiőrlésű fánk air fryerben sütve 1 adag Idő 56 p Költség megfizethető Nehézség könnyű 449 Kalória 10.2g Fehérje 66.8g Szénhidrát 16.5g Zsír Még több töltött fánk

Miért jó a forrólevegős fritőz?

A forrólevegős fritőz (air fryer) lényege, hogy forró, gyorsan keringő levegővel süt meg ételeket, így hasonló állagot ad, mint az olajban sütés, de sokkal kevesebb (vagy akár nulla) hozzáadott olajjal.

A forrólevegős fritőz előnyei:

egészségesebb ételek készítése, mivel olaj (vagy minimális olaj használata nélkül) készül az étel,

gyorsabban felmelegszik, mint a sütő,

sokoldalú, hiszen nem csak sütni, tud, hanem melegíteni, aszalni, pirítani, sőt még kisebb süteményeket és pizzát is lehet készíteni belőle

kevesebb macera, hiszen tisztítása könnyű.

Mit készíthetsz forrólevegős fritőzben?

A forrólevegős fritőz egy sokoldalú eszköz, hiszen húsokat, zöldségeket, krumpliköreteket is készíthetünk benne, de akár mirelit ételeket is.

Ha nincs sok időd, akkor ajánljuk a forrólevegős sütőben is elkészíthető pikk-pakk vacsikat, de készülhetnek halas fogások is, csakúgy mint gyümölcsös édességek, reggelik, krumplis fogások. ropogós kenyerek, húsos fogások, sós sütemények, vendégváró falatok és köretek is.

