Újabb kihagyhatatlan akcióval készül a Lidl: kevesebb, mint tízezer forint a forrólevegős fritőz

Augusztus 14-től kihagyhatatlan ajánlattal vár a Lidl: ha szeretnéd egészségesebbé tenni étkezésed, és kicsit megreformálnád az eddigi főzési szokásaidat, akkor azt jó áron teheted meg a forrólevegős fritőz beszerzésével. Lássuk, mennyiért vehetjük meg a Lidlben!
A Lidl forrólevegős fritőz akciója Lidl Plus használatával érvényes augusztus 14-től 17-ig.
Így mindössze 7499 forintba kerül, amihez 3 év garancia is jár.
Az eszköz 80 és 200 fok között állítható fokozatmentesen, emellett 30 perces időzítővel és automatikus lekapcsoló-funkcióval rendelkezik. A fritőz sütésre és grillezésre is alkalmas. A Lidl terméke ILAG Non-stick Swiss Technology jelöléssel ellátott (az eszköz svájci technológiával készült és tapadásmentes felülettel rendelkezik, így az étel nem ragad le benne).
Miért jó a forrólevegős fritőz?
A forrólevegős fritőz (air fryer) lényege, hogy forró, gyorsan keringő levegővel süt meg ételeket, így hasonló állagot ad, mint az olajban sütés, de sokkal kevesebb (vagy akár nulla) hozzáadott olajjal.
A forrólevegős fritőz előnyei:
- egészségesebb ételek készítése, mivel olaj (vagy minimális olaj használata nélkül) készül az étel,
- gyorsabban felmelegszik, mint a sütő,
- sokoldalú, hiszen nem csak sütni, tud, hanem melegíteni, aszalni, pirítani, sőt még kisebb süteményeket és pizzát is lehet készíteni belőle
- kevesebb macera, hiszen tisztítása könnyű.
Mit készíthetsz forrólevegős fritőzben?
A forrólevegős fritőz egy sokoldalú eszköz, hiszen húsokat, zöldségeket, krumpliköreteket is készíthetünk benne, de akár mirelit ételeket is.
Ha nincs sok időd, akkor ajánljuk a forrólevegős sütőben is elkészíthető pikk-pakk vacsikat, de készülhetnek halas fogások is, csakúgy mint gyümölcsös édességek, reggelik, krumplis fogások. ropogós kenyerek, húsos fogások, sós sütemények, vendégváró falatok és köretek is.
