Ezt a lépést ne hagyd ki ősszel, ha jövőre ducibb, dúsabb levendulabokrot szeretnél

A levenduláról nem lehet elég szót ejteni, éppen ezért folytatjuk is, és most arról írunk, mit tegyél meg vele még kora ősszel, hogy jövőre szebb legyen, mint idén volt.

A levendula illatát messze földön ismeri mindenki, híresen hatékony molyriasztó, szobaillatosító, és az egyik legkedveltebb mezei virág, szárítva is. Ja, és el ne felejtsük: elképesztően népszerű kerti növény, melynek gondozása sem bonyolult. Eláruljuk, mit érdemes még most, kora ősszel megtenni annak érdekében, hogy szép, dús és egészséges legyen jövőre is a levendulád.

Tipp: a levenduláról levágott virágokat és hajtásokat külön-külön is kiszáríthatod, és készíthetsz belőle csokrot, potpourrit, dekorációt, vagy molyriasztót kis tasakban.

