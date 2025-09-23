Gasztro

2025.09.23.

Lejárt liszt? Ne dobd ki, nem is gondolnád, mennyi mindenre használhatod a háztartásban

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk:

A liszt tartós élelmiszer, megfelelően tárolva sokáig megőrzi minőségét. A csomagoláson a „minőségét megőrzi” jelzés egyébként itt nem azt jelenti, hogy utána fogyaszthatatlan, csak azt, hogy legjobb minőségét addig garantálja a gyártó.

lisztben álló cica
Házi szappant is készíthetsz lisztből, de a hangyákat is távol tarthatod vele

Ez az alapanyag általában 12–18 hónapig áll el, de a teljes kiőrlésű liszt – a benne lévő búzacsíra miatt – hamarabb romlik, mint a finomliszt. Ha otthon olyan lisztet találsz, ami 3–6 hónapja lejárt, csak ellenőrizd: ha nem változott meg a színe, nincs avas szaga és nem csomósodott össze, még használható. Viszont ha kártevők (például molyok) jelentek meg benne, akkor nincs mese: a kukába vele. Ha pedig a liszt több mint fél éve lejárt (teljes kiőrlésű esetében már 3 hónap is számít), akkor ugyan fogyasztásra nem ajánlott, de más módokon még hasznosíthatod.

Ha a sütés-főzéshez már nem mered felhasználni, adj neki új életet... kattints a képre a galériánkért!

7 fotó

A lejárt lisztet nem kell rögtön a kukába dobnod: a háztartásban, a kertben és még a szépségápolásban is új értelmet kaphat. Így nemcsak a pazarlást kerülheted el, hanem egy lépéssel közelebb kerülhetsz a környezettudatosabb életmódhoz is.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

lisztben álló cica
Gasztro

Lejárt liszt? Ne dobd ki, nem is gondolnád, mennyi mindenre...

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk:

Szabó Anna
Alvó nő
Család

Nehezen alszol el este? Ez a dióféle segít rajtad

A nyugodt, pihentető alvás elengedhetetlen a jó közérzethez és az egészség fenntartásához. Ez pedig ott kezdődik, hogy este különösebb nehézségek nélkül el tudunk aludni. Ezzel sokaknak van problémája különböző okokból kifolyólag, azonban egy dióféle könnyedén segíthet ezen.

Nosalty
Szulló Szabina
Család

Meglepetések Gault&Millau Gálán: kiderült az is, ki lett az Év...

A magyar gasztronómia újabb mérföldkőhöz érkezett: a nemzetközi színtéren is nagy tekintélynek örvendő Gault&Millau ismét visszatért Magyarországra. A rangos étteremkalauz visszatérése nemcsak a szakma, hanem a gasztronómia iránt érdeklődő közönség számára is ünnep, hiszen az értékelések és díjak iránymutatást adnak, kik és mely helyek formálják jelenleg a hazai kulináris élvonalat.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept