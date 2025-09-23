Lejárt liszt? Ne dobd ki, nem is gondolnád, mennyi mindenre használhatod a háztartásban

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk:

A liszt tartós élelmiszer, megfelelően tárolva sokáig megőrzi minőségét. A csomagoláson a „minőségét megőrzi” jelzés egyébként itt nem azt jelenti, hogy utána fogyaszthatatlan, csak azt, hogy legjobb minőségét addig garantálja a gyártó.

Házi szappant is készíthetsz lisztből, de a hangyákat is távol tarthatod vele

Ez az alapanyag általában 12–18 hónapig áll el, de a teljes kiőrlésű liszt – a benne lévő búzacsíra miatt – hamarabb romlik, mint a finomliszt. Ha otthon olyan lisztet találsz, ami 3–6 hónapja lejárt, csak ellenőrizd: ha nem változott meg a színe, nincs avas szaga és nem csomósodott össze, még használható. Viszont ha kártevők (például molyok) jelentek meg benne, akkor nincs mese: a kukába vele. Ha pedig a liszt több mint fél éve lejárt (teljes kiőrlésű esetében már 3 hónap is számít), akkor ugyan fogyasztásra nem ajánlott, de más módokon még hasznosíthatod.

Ha a sütés-főzéshez már nem mered felhasználni, adj neki új életet... kattints a képre a galériánkért!

7 fotó

A lejárt lisztet nem kell rögtön a kukába dobnod: a háztartásban, a kertben és még a szépségápolásban is új értelmet kaphat. Így nemcsak a pazarlást kerülheted el, hanem egy lépéssel közelebb kerülhetsz a környezettudatosabb életmódhoz is.

Forrásunk volt.