2025.10.25.

Nosalty-kvíz: Hány ételt ismersz fel receptfotóinkról?

Nosalty profilképe Nosalty

Most azok az olvasóink vannak előnyben, akik rendszeresen sütnek-főznek oldalunkról, sőt, még kedvenc receptjeiket is fejből tudják idézni, ugyanis a Nosalty szakácsainak fogásait kell felismerni, receptfotókról!

Mai kvízünk nehézségi fokozata egy kicsit eltér a korábbiaktól, ugyanis a lelkes Nosalty-rajongóknak lesz csak könnyű, legalábbis könnyebb dolga. Receptfotókról kell felismernetek ételeinket, lássuk hát, nektek mennyit sikerül!

Kiadós pulykahúsleves
A Nosalty közösségét az teszi igazán színessé, különlegessé és teljessé, hogy a Nosalty szakácsai mellett felhasználóink, vagyis a ti receptjeitek is felkerülnek az oldalra, így egymástól inspirálódva tudunk fejlődni a sütés-főzés világában. Most azonban saját receptek között válogatva elhoztuk azokat, amelyekkel valószínűleg már ti is találkoztatok. Ezek között klasszikus, magyaros fogások állnak elsősorban, viszont érdemes minden apró részletet megfigyelni, hiszen becsapós választási lehetőségeket adtunk meg! Minden megadott válaszlehetőség valós recept, így megtaláljátok azokat is az oldalon. Reméljük gyakran látogatjátok a Nosalty oldalát, így nem fog nehézséget okozni legújabb kvízünk!

Lássuk, ti hány receptfotót ismertek fel!

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

fahéjas csiga

Fahéjas csiga sütőtökkel

A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...

Aranypinty, reggeli
Otthon

Randi, de hol? – 6 budapesti helyszín bisztrótól a koktélbárig,...

A randiszervezés egyik legidegőrlőbb pontja a helyszín kiválasztása. Órákat lehet rágódni, a „Hova menjünk?” kínzó kérdése felett, ami egyrészt meg tudja ölni a hangulatot, másrészt a hirtelenjében, kényszerből választott helyszínekkel könnyű melléfogni. Most mutatunk hat helyszínt, amik akár első, akár sokadik randevúhoz is ideálisak, a divatostól kezdve a klasszikus bisztrón át, az elegánsig, hogy a helyválasztás már ne okozzon fejtörést.

Kormos Lili

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

