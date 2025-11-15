Újabb hét, újabb kvíz! Most az örökzöldek vannak terítéken, és bevalljuk, nem lesz egyszerű dolgotok.

Az örökzöld növények között cserjék, fák és lágy szárú növények is vannak, melyekre mind igaz, hogy egész évben megtartják leveleiket. Az egyes levelek élettartama pár hónap, de akár év is lehet. Lássuk, te hány örökzöld növényt ismersz fel közülük!

Nosalty-kvíz: Hány örökzöld növényt ismersz fel a képekről?

Örökzöld növényeket előszeretettel ültetünk sokan a kertbe térelválasztóként vagy kerítés mellé, ugyanis egész évben kiváló takarást biztosít a kíváncsiskodók elől, de nem csak erre alkalmasak, mert rengeteg dekoratív egyed van köztük, melyek kertünket díszítheti.

A tuja, fagyal, babérmeggy valószínűleg neked is ismerősen cseng, de ennél sokkal színesebb az örökzöldek világa.

Az örökzöldek neve már önmagában árulkodó, ugyanis ők nem hullajtják le leveleiket a hideg idő közeledtével, hanem egész évben észrevétlenül cserélik leveleiket, azonban így sose csupaszak teljesen. Például a trópusi esőerdőkben rengeteg örökzöld áll, de a meleg mérsékelt égöv alatt is örökzöld a legtöbb növény. A hideg mérsékelt övben már szinte csak fenyőfélékkel lehet találkozni.

Néhány örökzöld Magyarországon is sikeresen meghonosodott, többek között a tiszafa és a mocsárciprus is szép koronát fejlesztő fajok.

Ezek között vannak kifejezetten az itthoni klímára alkalmas, télálló fajok is, melyek között formában és méretben is eltérő egyedeket találunk, úgy mint a törpefenyő, boróka és tuja.

Lássuk, hány örökzöld növényt ismersz fel, kattints a kvízre!

Források: 1., 2.