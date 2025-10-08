Soha ne így szabadulj meg a felesleges kovásztól

Feleslegessé vált a kovászod, és meg akarsz szabadulni tőle? Sose a lefolyóba öntsd, és erre nyomós okot mondunk.

Elismerést érdemel mindenki, aki otthon kovászt nevel, mert ez olyan, mintha egy Tamagochit próbálnánk életben tartani... egyáltalán nem könnyű feladat. Olykor azonban, hiába a sok erőfeszítés, az embernek meg kell szabadulnia a kovásztól, mert megromlott vagy tényleg túl sok van már belőle. Azonban nem mindegy, hogyan tesszük ezt. Mosogatás közben felvillanhat a villanykörte a fejünk felett, hogy az amúgy is nyúlós anyagot miért ne önthetnénk a lefolyóba, azonban elég nagy baj lehet belőle. A kovász ugyanis könnyen eldugíthatja a lefolyót.

Sose öntsd a kovászt a lefolyóba, mert ijesztő eredménye lehet

Beleszárad a lefolyóba

A kovászt azért nem ajánlott a lefolyóba önteni, mert idővel kiszárad, és beleköthet. A csövekben ugyanis csak akkor van víz, amikor folyatjuk, de amint elzárjuk, a beleöntött kovász kiszáradhat. Aki dolgozott már kovásszal, pontosan tudja, hogy olyan keménnyé tud száradni, mint a cement. Ha egyszer a csövekbe kerül, akkor még több víz folyatásával sem lehet újra felpuhítani.

Különösen ott tud könnyen megtapadni, ahol már felhalmozódott a szennyeződés és a törmelék, így idővel egy hatalmas, ragadós massza keletkezhet a csövekben.

Tehát nem abban a pillanatban fog dugulást okozni, amikor beleöntöd a kovászt a lefolyóba, hanem hetekkel vagy hónapokkal később. És ezt nem fogod tudni megoldani egy kis ecettel és szódabikarbónával.

Hogyan lehet biztonságosan megszabadulni a kovásztól?

Az interneten rengeteg horror történet kering olyan emberektől, akik saját bőrükön tapasztalták meg, hogy mennyire rossz ötlet a tésztát a lefolyóba önteni.

Tipp Ha feleslegessé vált kovásszal van dolgod, kezeld úgy, mint bármely más szilárd hulladékot a konyhában. Tedd zacskóba, és a kommunális hulladékkal együtt dobd ki, vagy ami még jobb, komposztálhatod is.

A legjobb megoldás azonban az, ha más felhasználási módot találsz neki a konyhában (feltéve, hogy nem azért akarsz megszabadulni tőle, mert megromlott a kovász). Még ha nem is sütöd meg a kenyeret, rengeteg más recept létezik, amellyel ízletes finomsággá alakíthatod.

A kovászt használhatod leves sűrítésére, palacsinta-, pizzatészta vagy egy sor más kovászos étel elkészítésére.

Ha van otthon, miért ne tennél magadnak (és a csöveknek) egy szívességet azzal, hogy más felhasználási módot találsz neki?

