Sosem találnád ki, melyik konyhai gép a legmocskosabb része a lakásnak

Vannak olyan részek a háztartásban, amikről gondolkodás nélkül tudja az ember, hogy rendszeresen takarítani kell, vannak azonban olyanok, amelyekről könnyű megfeledkezni. Ezek közé tartoznak a konyhai gépek is, és valószínűleg ki sem találnád, melyik a legmocskosabb részek a lakásnak.

A konyha tisztántartása elengedhetetlen a higiénikus és biztonságos ételfőzéshez. Azonban a lábasok, evőeszközök és konyhapultok mellett gyakran megfeledkezünk a konyhai berendezéseink kitakarításáról, pedig, ha ezek nem tiszták, az ugyanúgy veszélyeztetheti az egészségünket. Valószínűleg a legtöbben nem is gondolnák, hogy az otthonuk legmocskosabb pontja pedig nem más, mint sokszor a napi túlélést jelentő kávéfőző (feltéve persze, hogy rendelkeznek ilyennel).

A kávéfőző a konyha legszennyezettebb része

A kávéfőzők víztartályában gyorsan kialakulhat biofilm – egy nyálkás réteg, amelyben baktériumok, algák és penészgombák szaporodnak el. A víztartály ideális környezetet biztosít számukra: nedves, gyakran langyos, és sokszor hosszú ideig áll benne a víz – hívja fel a figyelmet a problémára a Startlap.hu.

Egyetemi vizsgálatok szerint egyes készülékekben milliliterenként több mint ezer baktériumkolónia volt kimutatható, sőt, néhány esetben ezek a kórokozók a lefőzött kávéban is megjelentek.

A kávéfőzőben azonosított baktériumok között szerepeltek a Pseudomonas aeruginosa és a Staphylococcus fajok, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Ugyan azt gondolhatnánk, hogy a forró víz mindent megold, valójában a legtöbb kávéfőző nem forralja fel teljesen a vizet, csak felmelegíti.

Az átlagos kifolyási hőmérséklet 68 °C körül alakul, ez pedig elegendő, hogy csökkentse a baktériumok számát, de nem fogja őket teljesen elpusztítani.

Ebből következőleg pedig a biofilm darabkái akár a kávéba is bekerülhetnek, és ki vágyna ilyen ’ízesítésre’ az italában?

Hogyan tartsd tisztán a kávéfőződet?

A kávéfőző tisztítása a használat mennyiségétől függ, de ha napi szinten főzöl benne kávét, akkor bizony minden nap időt kell szánnod arra, hogy kitakarítsd. Ez nem vesz igénybe sok időt, egyszerűen a nap végén öntsd ki a benne maradt vizet, hogy ne pangjon a tartályban éjszaka, majd hagyd, hogy megszáradjon. A napot pedig indítsd friss vízzel a kávédhoz.

Emellett heti rendszerességgel mosd ki a tartályt mosogatószerrel és szivaccsal, hogy biztosan eltávolíts minden nem kívánatos lakót. A vízkőtelenítésről sem szabad megfeledkezni. Ehhez ellenőrizd, hogy milyen termékeket ajánl a gyártó erre a célra.

Fontos megjegyezni, hogy ha van külön tejtartály a gépben, akkor a tartály, illetve a hozzá csatlakozó csövek és gázfúvókák napi szintű tisztítása is elengedhetetlen a higiénikus kávé elkészítéséhez, mert ezekben még hamarabb elszaporodhatnak a mikrobák.

Tehát mi a tökéletes reggeli kávé receptje? Jó minőségű kávébab, friss víz és tiszta kávéfőző! Nincs szükség egyáltalán erős vegyszerekre, hogy ezt elérd, csak következetességre és némi mosogatószerre.

Forrásunk volt.