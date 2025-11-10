Otthon

2025.11.10.

Sosem találnád ki, melyik konyhai gép a legmocskosabb része a lakásnak

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Vannak olyan részek a háztartásban, amikről gondolkodás nélkül tudja az ember, hogy rendszeresen takarítani kell, vannak azonban olyanok, amelyekről könnyű megfeledkezni. Ezek közé tartoznak a konyhai gépek is, és valószínűleg ki sem találnád, melyik a legmocskosabb részek a lakásnak.

A konyha tisztántartása elengedhetetlen a higiénikus és biztonságos ételfőzéshez. Azonban a lábasok, evőeszközök és konyhapultok mellett gyakran megfeledkezünk a konyhai berendezéseink kitakarításáról, pedig, ha ezek nem tiszták, az ugyanúgy veszélyeztetheti az egészségünket. Valószínűleg a legtöbben nem is gondolnák, hogy az otthonuk legmocskosabb pontja pedig nem más, mint sokszor a napi túlélést jelentő kávéfőző (feltéve persze, hogy rendelkeznek ilyennel).

Férfi kávét készít a konyhában
A kávéfőző a konyha legszennyezettebb része

A kávéfőzők víztartályában gyorsan kialakulhat biofilm – egy nyálkás réteg, amelyben baktériumok, algák és penészgombák szaporodnak el. A víztartály ideális környezetet biztosít számukra: nedves, gyakran langyos, és sokszor hosszú ideig áll benne a víz – hívja fel a figyelmet a problémára a Startlap.hu.

Egyetemi vizsgálatok szerint egyes készülékekben milliliterenként több mint ezer baktériumkolónia volt kimutatható, sőt, néhány esetben ezek a kórokozók a lefőzött kávéban is megjelentek.

A kávéfőzőben azonosított baktériumok között szerepeltek a Pseudomonas aeruginosa és a Staphylococcus fajok, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Ugyan azt gondolhatnánk, hogy a forró víz mindent megold, valójában a legtöbb kávéfőző nem forralja fel teljesen a vizet, csak felmelegíti.

Az átlagos kifolyási hőmérséklet 68 °C körül alakul, ez pedig elegendő, hogy csökkentse a baktériumok számát, de nem fogja őket teljesen elpusztítani.

Ebből következőleg pedig a biofilm darabkái akár a kávéba is bekerülhetnek, és ki vágyna ilyen ’ízesítésre’ az italában?

Hogyan tartsd tisztán a kávéfőződet?

A kávéfőző tisztítása a használat mennyiségétől függ, de ha napi szinten főzöl benne kávét, akkor bizony minden nap időt kell szánnod arra, hogy kitakarítsd. Ez nem vesz igénybe sok időt, egyszerűen a nap végén öntsd ki a benne maradt vizet, hogy ne pangjon a tartályban éjszaka, majd hagyd, hogy megszáradjon. A napot pedig indítsd friss vízzel a kávédhoz.

Emellett heti rendszerességgel mosd ki a tartályt mosogatószerrel és szivaccsal, hogy biztosan eltávolíts minden nem kívánatos lakót. A vízkőtelenítésről sem szabad megfeledkezni. Ehhez ellenőrizd, hogy milyen termékeket ajánl a gyártó erre a célra.

Fontos megjegyezni, hogy ha van külön tejtartály a gépben, akkor a tartály, illetve a hozzá csatlakozó csövek és gázfúvókák napi szintű tisztítása is elengedhetetlen a higiénikus kávé elkészítéséhez, mert ezekben még hamarabb elszaporodhatnak a mikrobák.

Tehát mi a tökéletes reggeli kávé receptje? Jó minőségű kávébab, friss víz és tiszta kávéfőző! Nincs szükség egyáltalán erős vegyszerekre, hogy ezt elérd, csak következetességre és némi mosogatószerre.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mákos muffin

Narancsos-mákos muffin

Kevés olyan dolgot tudnánk felsorolni, amelynek az elkészítése egyszerűbb, mint ennek a narancsos-mákos muffinnak. Nem probléma, ha nincs otthon friss narancsunk – tökéletesen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Légyölő galóca
Gasztro

Nosalty-kvíz: Hány mérgező gombát ismersz fel a képekről?

Amíg tart a gombaszezon, és az erdőt járjuk, addig szinte biztosan lépten-nyomon mi is belebotlunk az erdő apró lakóiba. Igen ám, de érdemes körültekintően közeledni feléjük, ugyanis nem mindegyik híres jószándékáról. Most olyan gombákat kell felismernetek képekről, melyek hazánkban is megteremnek, azonban mérgező hatásuk miatt tilos a fogyasztásuk.

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

ludaskasa
rizses hús

Ludaskása

Soha nem szerettem a ludaskását. Nem is nagyon szerethettem, anyukám soha sem csinált, távoli rokonoknál kóstolva meg...nem tett rám mély benyomást, na. Ha meg a Márton-napi össznépi ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept