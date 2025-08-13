Életmód

2025.08.13.

Konyhaberendezés előtt állsz? Ezért szerezd be először a gépeket a profik szerint

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Felújítod vagy nulláról rendezed be a konyhád? Ha szeretnéd megkönnyíteni a saját dolgodat, mindig a konyhai gépeket szerezd be elsőként.

Talán a konyha berendezése a legmacerásabb az egész lakásban, hiszen itt található a legtöbb háztartási nagygép, amiket nem lehet csak úgy átpakolászni, ha épp úgy kelsz fel egy reggel. A jó hír viszont, hogy létezik egy ideális sorrend, ami megkönnyíti az álomkonyhád kialakítását, akár felújítasz, akár nulláról rendezed be ezt a helyiséget: mindig a konyhai gépeket szerezd be elsőként.

konyha
Ezért szerezd be mindig a gépeket elsőként a konyha berendezésekor

Hogy miért? Ennek több nyomós oka is van:

  • Ezek a berendezések meghatározzák a konyha szerkezeti elrendezését. Mekkora lesz a pontos méretük? Beépíthetőek-e a konyhaszekrénybe? Fontos előre tudni a pontos paramétereket, így tervezéskor hozzájuk tudod igazítani a pultokat és szekrényeket.
  • Másodszor, ezek a készülékek a költségvetésed jelentős részét el fogják vinni. Bár alapvetően fontos, hogy jó minőségű legyen a konyhabútor, a konyhai berendezések között jóval nagyobb eltérések lehetnek, amin nem érdemes spórolni. Inkább egy jobb minőségű hűtőbe és sütőbe invesztálj nagyobb összeget, hiszen ezek minden nap komoly igénybevételnek lesznek kitéve, és ha rosszul működnek, igencsak megkeseríthetik az élted.
  • A konyhabútort és a csempét ezzel szemben legrosszabb esetben DIY megoldásokkal bármikor átalakíthatod.

Arról se feledkezz meg, hogy a konyhai gépek beszerzése időigényes folyamat.

Nem lesz meg pikk-pakk a tökéletes tűzhely, mosogatógép vagy beépíthető mikro. Hagyj időt magadnak, hogy megismerd a különböző márkák modelljeit, azok előnyeit, hátrányait, hogy a saját igényeidhez legjobban passzoló készüléket vásárold meg, ami hosszú éveken át társad lesz a főzésben.

Ez persze nem azt jelenti, hogy addig ne kezdj el a konyhabútorral foglalkozni, amíg nincs meg a popcorn gép és a jégkockakészítő (ha egyáltalán lesznek ilyenek a konyhádban, mert sok kütyü inkább csak a porfogó). Azokra a konyhai gépekre fókuszálj, amiket minden nap használsz és a legtöbb helyet foglalják. Ezeket tudd le először, minden más jöhet utána.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Legújabb receptek

sült tarja

Omlós fűszeres sertéssült

A fűszereket egyben beleteszem a kávédarálóba, és úgy szoktam ledarálni. Ha jól készítjük, és nem szárad ki, vagyis fokozatosan adjuk hozzá a vizet, akkor nagyon finom, omlós hús a ...

kakaós süti

Gyümölcsös-kakaós kocka olcsón

Még lányom küldte el nekem ezt a könnyű, légies kakaós kocka receptet. Bármilyen szezonális gyümölccsel készíthető, én apró szilvát tettem a tetejére. Nagyon finom lett, és ez egy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept