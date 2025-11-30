Gasztro

Karácsonyi asztaldekor egyszerűen: csak egy szalvéta kell hozzá

Szeretnéd feldobni az ünnepi asztalt egy apró, de látványos trükkel? Mutatjuk a legegyszerűbb szalvétahajtogatási technikát, amivel pillanatok alatt karácsonyfa formát varázsolhatsz!

Az ünnepi asztal legnagyobb sztárja kétségkívül a menü, de a karácsonyi dekoráció is sokat számít. Ha szeretnéd különlegessé tenni a terítéket, próbáld ki ezt az egyszerű, mégis látványos trükköt, amivel egy szalvétából varázsolhatsz karácsonyi dekorációt. Nyugi, nem igényel profi origami tudást, pár mozdulat, és kész a mini karácsonyfa!

Megterített karácsonyi asztal gyertyákkal
Így hajtogass szalvétából mini fenyőfát a karácsonyi asztalra

Amire szükséged lesz

  • Négyzet alakú szalvéta (piros, zöld vagy mintás, papír vagy textil)
  • Egy kis kreativitás

Lépésről lépésre: így készül a karácsonyfa szalvéta

  1. Hajtsd félbe: fogd a szalvétát, és a két alsó csücskét összehajtva alakíts ki téglalapot.
  2. Ismét félbehajtás: a jobb sarkánál fogva hajtsd újra félbe, hogy ismét négyzetet kapj.
  3. Fordítsd el: a nyitott csúcs nézzen feléd.
  4. Rétegek hajtogatása: a legfelső réteget hajtsd fel, hagyj egy kis helyet a széleken. Ismételd meg a többi réteggel, mindig kicsit lentebb.
  5. Formázás: ha minden réteg felhajtva, fordítsd meg a szalvétát úgy, hogy a hajtások alulra kerüljenek.
  6. Oldalsó behajtások: hajtsd be a jobb csücsköt a szalvéta harmadáig, majd ismételd meg a bal oldalon.
  7. Csúcs lehajtása: hajtsd le a felső háromszöget, majd fordítsd meg az egészet.
  8. Finomítás: a kis háromszögek csúcsait tűrd be a saját rétegük alá – és kész a karácsonyfa!

Videón is megnézheted, hogy kell elkészíteni:

