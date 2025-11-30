Karácsonyi asztaldekor egyszerűen: csak egy szalvéta kell hozzá

Az ünnepi asztal legnagyobb sztárja kétségkívül a menü, de a karácsonyi dekoráció is sokat számít. Ha szeretnéd különlegessé tenni a terítéket, próbáld ki ezt az egyszerű, mégis látványos trükköt, amivel egy szalvétából varázsolhatsz karácsonyi dekorációt. Nyugi, nem igényel profi origami tudást, pár mozdulat, és kész a mini karácsonyfa!
Amire szükséged lesz
- Négyzet alakú szalvéta (piros, zöld vagy mintás, papír vagy textil)
- Egy kis kreativitás
Egyszerű és mutatós karácsonyi dekorációk az étkezőbe
Lépésről lépésre: így készül a karácsonyfa szalvéta
- Hajtsd félbe: fogd a szalvétát, és a két alsó csücskét összehajtva alakíts ki téglalapot.
- Ismét félbehajtás: a jobb sarkánál fogva hajtsd újra félbe, hogy ismét négyzetet kapj.
- Fordítsd el: a nyitott csúcs nézzen feléd.
- Rétegek hajtogatása: a legfelső réteget hajtsd fel, hagyj egy kis helyet a széleken. Ismételd meg a többi réteggel, mindig kicsit lentebb.
- Formázás: ha minden réteg felhajtva, fordítsd meg a szalvétát úgy, hogy a hajtások alulra kerüljenek.
- Oldalsó behajtások: hajtsd be a jobb csücsköt a szalvéta harmadáig, majd ismételd meg a bal oldalon.
- Csúcs lehajtása: hajtsd le a felső háromszöget, majd fordítsd meg az egészet.
- Finomítás: a kis háromszögek csúcsait tűrd be a saját rétegük alá – és kész a karácsonyfa!