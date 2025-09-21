Felejtsd el a régi, megszokott kamrákat, ez a konyhatrend jön helyettük

A dizájner kamra trend nemcsak praktikus, hanem stílusos megoldás is: a jól megtervezett éléskamra egyszerre teremthet rendezettséget és luxus hangulatot a konyhában – ráadásul meglepően megfizethető módon.

Amikor egy ízléses konyha kialakításáról van szó, sokszor a külső dizájnra helyezzük a hangsúlyt, pedig a belső megoldások legalább ennyire fontosak. A kamra nemcsak praktikus tárolóhely, hanem egyre inkább a konyha egyik látványeleme, amelyben a kevésbé esztétikus háztartási kisgépek is diszkréten elférnek. A legújabb irányzat, a „dizáj kamra” épp azt célozza, hogy a konyha rejtett szeglete a lakótér egyik ékszerdobozává váljon.

Ez a trend a legmenőbb csemegeboltok és termelői piacok hangulatából merít inspirációt. Ha beépíted otthonodba, nemcsak rendezett és praktikus teret teremthetsz, hanem a luxus érzetét is könnyedén megidézheted. Egy dizájn kamra megvalósítása ugyanis nem csupán a praktikus kialakításon múlik, hanem azon is, hogyan válogatod össze és mutatod meg a benne tárolt élelmiszereket.

Régen elrejtették, ma megmutatják

Míg korábban a kamra alapvető kellékeit igyekeztek elrejteni, ma ezek kiállítása a jó ízlés jele.

Így válhatnak a mindennapi konyhai alapanyagok – például a dizájnos csomagolású konzervek vagy üvegek – stílusos lakberendezési kiegészítőkké.

Gondoljunk csak a nagy népszerűségnek örvendő szardínia- vagy paradicsomkonzervre, amelyek egy nyitott polcon éppúgy dekorációként funkcionálhatnak, mint bármely kerámia vagy műalkotás.

Egy dizájner kamra kialakítása tehát egyszerre szól a praktikus tárolásról és a látványról. Tökéletes megoldás lehet egy rögtönzött, szabadon álló éléskamra felfrissítésére, de a beépített változatok esetében is érdemes figyelni néhány alapvető tervezési szempontot.

Egy jól megtervezett kamra a hatékony rendszerezésről és a minőségi kivitelezésről szól. A belső térben tömörfa vagy furnérozott burkolatok, strapabíró polcok és fecskefarkú fiókok segítik a mindennapi használatot – mondja Richard Davonport, a Davonport ügyvezetője.

Praktikus és esztétikus

A dizájner kamra tehát nem csupán egy tárolóhely, hanem a konyha igazi dísze is lehet. Egy kis átgondolt tervezéssel és kreatív megoldásokkal bárki megvalósíthatja otthonában, anélkül hogy mélyen a pénztárcájába kellene nyúlnia.

