Felejtsd el a régi, megszokott kamrákat, ez a konyhatrend jön helyettük

Amikor egy ízléses konyha kialakításáról van szó, sokszor a külső dizájnra helyezzük a hangsúlyt, pedig a belső megoldások legalább ennyire fontosak. A kamra nemcsak praktikus tárolóhely, hanem egyre inkább a konyha egyik látványeleme, amelyben a kevésbé esztétikus háztartási kisgépek is diszkréten elférnek. A legújabb irányzat, a „dizáj kamra” épp azt célozza, hogy a konyha rejtett szeglete a lakótér egyik ékszerdobozává váljon.
Ez a trend a legmenőbb csemegeboltok és termelői piacok hangulatából merít inspirációt. Ha beépíted otthonodba, nemcsak rendezett és praktikus teret teremthetsz, hanem a luxus érzetét is könnyedén megidézheted. Egy dizájn kamra megvalósítása ugyanis nem csupán a praktikus kialakításon múlik, hanem azon is, hogyan válogatod össze és mutatod meg a benne tárolt élelmiszereket.
Régen elrejtették, ma megmutatják
Míg korábban a kamra alapvető kellékeit igyekeztek elrejteni, ma ezek kiállítása a jó ízlés jele.
Így válhatnak a mindennapi konyhai alapanyagok – például a dizájnos csomagolású konzervek vagy üvegek – stílusos lakberendezési kiegészítőkké.
Gondoljunk csak a nagy népszerűségnek örvendő szardínia- vagy paradicsomkonzervre, amelyek egy nyitott polcon éppúgy dekorációként funkcionálhatnak, mint bármely kerámia vagy műalkotás.
Egy dizájner kamra kialakítása tehát egyszerre szól a praktikus tárolásról és a látványról. Tökéletes megoldás lehet egy rögtönzött, szabadon álló éléskamra felfrissítésére, de a beépített változatok esetében is érdemes figyelni néhány alapvető tervezési szempontot.
Egy jól megtervezett kamra a hatékony rendszerezésről és a minőségi kivitelezésről szól. A belső térben tömörfa vagy furnérozott burkolatok, strapabíró polcok és fecskefarkú fiókok segítik a mindennapi használatot– mondja Richard Davonport, a Davonport ügyvezetője.
A dizájner kamra tehát nem csupán egy tárolóhely, hanem a konyha igazi dísze is lehet. Egy kis átgondolt tervezéssel és kreatív megoldásokkal bárki megvalósíthatja otthonában, anélkül hogy mélyen a pénztárcájába kellene nyúlnia.