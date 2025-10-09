Életmód

2025.10.09.

Kiderült, mitől dagadnak Aquaman izmai: ebben a magyar étteremben ebédelt Jason Momoa

Jason Momoa ismét Budapesten van, és máris egy népszerű budai étterembe vezetett az útja, ahol az egyik klasszikus magyaros fogást kóstolta meg.

A Dűne legújabb részének budapesti forgatására készülő Jason Momoa is belekóstolt a magyar gasztronómiába: váratlanul betért a budai Gléda Vendéglőbe, ahol a hely specialitásait próbálta ki. Jason Momoa egy barátja ajánlására választotta ezt az éttermet, részben sajátmárkás vodkája promóciója miatt.

Csoportkép emberekkel, Jason Momoával
Jason Momoa a Gléda étteremben járt
Fotó: Gléda Vendéglő

És hogy mit választott Khal Drogo és Aquaman megformálója?

Nem mást, mint igazi magyar klasszikust: marhapörköltet, majd desszertként a ház büszkeségét, a Gléda Csokoládétortát.

Marhapörkölt fa asztalon
Jason Momoa a marhapörköltre tette le a voksát
Fotó: Gléda Vendéglő

A visszajelzése sem maradt el: Momoa elmondása szerint nagyon tetszett neki a hely, örömmel kóstolta a magyar ízeket, és jó eséllyel visszatér még a forgatás ideje alatt.

A vendéglő házigazdája és tulajdonosa, Deli János számára nem volt teljesen idegen érzés világsztárt fogadni:

pályája londoni évei alatt olyan ikonikus helyeken dolgozott, mint Heston Blumenthal The Hind’s Head étterme, a Royal Oak Paley Street vagy a Michelin-csillagos Cliveden House. Olyan séfek mellett edződött, mint Garrey Dawson, Martin Blunos vagy Dominik Chapman, és közben olyan hírességeket szolgált ki, mint Chris Rea, Kylie Minogue, Sting, Roger Moore, Michael Caine vagy David Beckham. Most pedig Jason Momoa is csatlakozott ehhez a sorhoz.

Csokoládétorta zöld háttér előtt
Desszertnek pedig a Gléda Csokoládétartát választotta
Fotó: Gléda Vendéglő

Tapasztalatom szerint a hírességek sokszor még jobban figyelnek a megítélésükre. Jason is rendkívül nyitott, közvetlen és barátságos volt – nálam minden vendég egyforma, és ő sem volt kivétel

– mondta a tulajdonos.

A családi vállalkozásként működő vendéglő nemrég elnyerte a rangos Gault&Millau gasztrokalauz elismerését is, amely egyből egy sapkával jutalmazta.

Címlapkép: Gléda Vendéglő

