Család

2025.09.23.

Meglepetések Gault&Millau Gálán: kiderült az is, ki lett az Év Séfje

Nosalty profilképe Nosalty

A magyar gasztronómia újabb mérföldkőhöz érkezett: a nemzetközi színtéren is nagy tekintélynek örvendő Gault&Millau ismét visszatért Magyarországra. A rangos étteremkalauz visszatérése nemcsak a szakma, hanem a gasztronómia iránt érdeklődő közönség számára is ünnep, hiszen az értékelések és díjak iránymutatást adnak, kik és mely helyek formálják jelenleg a hazai kulináris élvonalat.

A közel 10 év szünet után visszatérő Gault&Millau - a világ egyik meghatározó gasztrokalauza - tesztelői több mint 350  hazai éttermet látogattak végig inkognitóban. Tapasztalataik alapján állt fel az ország legizgalmasabb helyeit és legjobb séfjeit tartalmazó 2026-os kiadvány. Az Év Ifjú Tehetsége Csillag Richárd (Lokal at the Lake és Lokalista) lett, A Jövő Tehetsége elismerést Kaszás Kornél (Babel Budapest) kapta, Az Év Sommelier-je címet Kincses Dávid (Arany Kaviár Étterem) érdemelte ki, az Év Pop Étterme díjban pedig a Panificio il Basilico (Szabadfi Szabolcs) részesült.

Gault&Millau Gála
Meglepetések Gault&Millau Gálán: kiderült az is, ki lett az Év Séfje

VISSZATÉRÉS

Közel 10 év kihagyás után visszatért Magyarországra a világ egyik legbefolyásosabb és legmegbízhatóbb étteremkalauza, a legendás Gault&Millau. A kiadvány célja, hogy kritikai falak helyett szövetséget építsen az éttermi világ szereplővel, támogassa a szektor fejlődését és megújulását, és a hétköznapok részévé tegye az étterembe járást egy szélesebb réteg számára is.

Azzal a megújult küldetéstudattal tértünk vissza, hogy a magyar vendéglátás szereplőinek szövetségeseként támogassuk és ösztönözzük a hazai gasztronómia fejlődését és innovációját. A profi séfek és sommelier-k mellett folyamatosan keressük a feltörekvő tehetségeket is, akik együtt a jövő meghatározó alakjai lehetnek ebben a folyamatban

- hangsúlyozta Harmath Csaba, a kiadvány chief inspectora.

A kalauzok többségétől eltérően a Gault&Millau értékelési szempontrendszere nagyon komplex, de ennek egyszerű oka van.

A gasztronómia elképesztően összetett, sokszereplős terület. Az éttermi élmény a vendégtér atmoszférájától az étkészleten, szervizen, az alapanyagok minőségén át az ízek összhangjáig rengeteg összetevőből áll. Ezt pedig nem lehet egy háromfokú skálával visszaadni

- mondta el Petr Foukal, a magyar kalauzt is kiadó regionális Gault&Millau vezetője.

A Gault&Millau az éttermeket  1-től 20-ig terjedő pontozási rendszerben értékeli. A kiadvány kizárólag a 10 vagy annál magasabb pontszámot elért helyeket rangsorolja. A legkiemelkedőbb teljesítményű éttermeket a kalauz a saját jelképével, a szakácssapkákat ábrázoló toque-okkal díjazza, amely világszerte a Gault&Millau értékelési rendszerének ismert szimbóluma. Egy étterem legfeljebb 5 sapkát nyerhet el, ami az abszolút szakmai tökéletességet jelzi.

A DÍJAZOTTAK

Az Év Séfje kategóriában a hazai gasztronómia lehengerlő teljesítményét nyújtó alakját díjazzuk.

Az Év Séfje Díjat Szulló Szabina, a Bocuse d'Or versenyeken elért fantasztikus nemzetközi sikerekhez is hozzájáruló séf nyerte el.

A Stand Étteremmel az idei értékelésben 18 pontot és 4 szakácssapkát ért el, a tesztelők értékelései nyomán bámulatos precizitás és világszínvonalú minőség jellemzi a vendéglátóhelyet. Emellett Széll Tamással közös másik éttermük, a Stand25 Bisztró 14,5 ponttal 2 szakácssapkát szerzett a kalauzban.

Gault&Millau Gála
Szulló Szabina és Kaszás Kornél

Az Év Ifjú Tehetsége díj a pályájuk elején járó, de már most kiemelkedő séfek munkáját ismeri el.

Az Év Ifjú Tehetsége címet Csillag Richárd kapta. A séf szakmai és magánéletbeli párjával, Gelencsér Jankával az ország egyik legszebben kidolgozott „termelőtől az asztalra" éttermi koncepcióját alakította ki a fonyódi Lokal at the Lake étteremben és a nagykanizsai Lokalistában. Az idei értékelésben 13 pontos, 2 szakácssapkás minősítést ért el a Lokal at the Lake étterem, a Lokalista pedig a POP éttermek között szerepel.

A Jövő Tehetsége díj a legígéretesebb feltörekvő fiatal séfeket jutalmazza.

A Jövő Tehetsége díjat idén Kaszás Kornél vehette át, aki a Babel Budapest új korszakának csillaga.

Igazi különutas séf, aki frissességet és előremutatást hozott az ország egyik legjobb éttermének életébe.

A Gault&Millau idei értékelésében a Babel Budapest 17 pontot szerzett a 20-ból, ami 4 szakácssapkát jelent és egészen kiemelkedő teljesítményt.

Az Év Sommelier-je díj a hazai borszakma kiemelkedő tehetségének elismerése.

Az Év Sommelier-je elismerésben Kincses Dávid részesült, aki az Arany Kaviár Étterem borlapjáért és párosításaiért felel. Az Arany Kaviár Étterem idén 15,5 ponttal 3 szakácssapkát szerzett az értékelés során. Kincses Dávid még csak a harmincas évei elején jár, és ha ilyen ütemben szerzi meg a további képesítéseit és eredményeit, az ország egyik legjobb sommelier-jévé nőheti ki magát.

Az Év Pop Étterme a Gault&Millau egyedi “pop” kategóriájának legkiemelkedőbb helyét díjazza.

Az Év Pop Étterme címet a Panificio il Basilico étterem nyerte el, amely a kiadványban kitüntetett helyet érdemelt ki a tesztelők és a szerkesztőség véleménye alapján.

A - saját szavait használva - “kőszegi panelból jött egykori srác” mára sikeres vendéglátóhely-tulajdonos, kovászrajongó pék, pizzamester, nemzetközi pizzaversenyek szereplője és nem utolsósorban a gourmet pizza kategória itthoni népszerűsítője.

Úgy ad magából mindenkinek, akár maga a kovász – csak őt a vendégek és a közönség szeretete táplálja tovább.

A KIADVÁNY

Szeptember utolsó hetében kerül országszerte a könyvesboltokba a 2026-os kiadvány, amely Magyarország közel 400 felfedezésre váró éttermét rangsorolja, köztük több mint 150 vidéki éttermet is. A kalauz különlegessége, hogy a klasszikus éttermi értékelések mellett bemutatja a POP kategóriát is. Ezek olyan szélesebb közönség számára is elérhető helyek, melyeket nem pontoznak, mégis kifejezetten figyelemre méltóak és ajánlásra érdemesek. A POP éttermek mellett a kötet tiszteletét teszi több mint száz magyar őstermelő és prémium élelmiszereket előállító manufaktúra előtt, így még teljesebb képet ad a hazai gasztronómia sokszínűségéről. A kalauz nyomtatott formában országszerte a könyvesboltokban és kiemelt szállodákban érhető el. A könyv tartalma online is megjelenik a Gault&Millau hivatalos weboldalán. Az étteremajánlók magyar és angol nyelven is olvashatók.

Címlapkép: Kristyán Fanni / Nosalty

Hirdetés
5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

A Stube Étterem szilvás gombóca
Család

5 hely pékségtől a rétesezőig, ahol a legfinomabb szilvás édességek...

Az őszi gyümölcsök közül az egyik kedvencem a szilva, ez a kék, lédús, édes és közben egy picikét kesernyés gyümölcs, amit annyi féle módon lehet felhasználni. Legendás szilvalekvárok, nagymamák világverő szilvás gombócai, mártások húsok mellé, és még hosszan sorolhatnánk. Ha ti is akkora rajongói vagytok a szilvás édességeknek, mint mi, akkor ajánlunk öt helyet, pékségtől a rétesezőig, ahol a szilvás finomságok legjavával várnak benneteket. Akinek nincs kedve otthon sütögetni, annak csak azt kell kitalálni, hogy hova megy el először.

Kormos Lili
lisztben álló cica
Gasztro

Lejárt liszt? Ne dobd ki, nem is gondolnád, mennyi mindenre...

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk:

Szabó Anna
Alvó nő
Család

Nehezen alszol el este? Ez a dióféle segít rajtad

A nyugodt, pihentető alvás elengedhetetlen a jó közérzethez és az egészség fenntartásához. Ez pedig ott kezdődik, hogy este különösebb nehézségek nélkül el tudunk aludni. Ezzel sokaknak van problémája különböző okokból kifolyólag, azonban egy dióféle könnyedén segíthet ezen.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept