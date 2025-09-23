A magyar gasztronómia újabb mérföldkőhöz érkezett: a nemzetközi színtéren is nagy tekintélynek örvendő Gault&Millau ismét visszatért Magyarországra. A rangos étteremkalauz visszatérése nemcsak a szakma, hanem a gasztronómia iránt érdeklődő közönség számára is ünnep, hiszen az értékelések és díjak iránymutatást adnak, kik és mely helyek formálják jelenleg a hazai kulináris élvonalat.

A közel 10 év szünet után visszatérő Gault&Millau - a világ egyik meghatározó gasztrokalauza - tesztelői több mint 350 hazai éttermet látogattak végig inkognitóban. Tapasztalataik alapján állt fel az ország legizgalmasabb helyeit és legjobb séfjeit tartalmazó 2026-os kiadvány. Az Év Ifjú Tehetsége Csillag Richárd (Lokal at the Lake és Lokalista) lett, A Jövő Tehetsége elismerést Kaszás Kornél (Babel Budapest) kapta, Az Év Sommelier-je címet Kincses Dávid (Arany Kaviár Étterem) érdemelte ki, az Év Pop Étterme díjban pedig a Panificio il Basilico (Szabadfi Szabolcs) részesült.

Meglepetések Gault&Millau Gálán: kiderült az is, ki lett az Év Séfje

VISSZATÉRÉS

Közel 10 év kihagyás után visszatért Magyarországra a világ egyik legbefolyásosabb és legmegbízhatóbb étteremkalauza, a legendás Gault&Millau. A kiadvány célja, hogy kritikai falak helyett szövetséget építsen az éttermi világ szereplővel, támogassa a szektor fejlődését és megújulását, és a hétköznapok részévé tegye az étterembe járást egy szélesebb réteg számára is.

Azzal a megújult küldetéstudattal tértünk vissza, hogy a magyar vendéglátás szereplőinek szövetségeseként támogassuk és ösztönözzük a hazai gasztronómia fejlődését és innovációját. A profi séfek és sommelier-k mellett folyamatosan keressük a feltörekvő tehetségeket is, akik együtt a jövő meghatározó alakjai lehetnek ebben a folyamatban - hangsúlyozta Harmath Csaba, a kiadvány chief inspectora.

A kalauzok többségétől eltérően a Gault&Millau értékelési szempontrendszere nagyon komplex, de ennek egyszerű oka van.

A gasztronómia elképesztően összetett, sokszereplős terület. Az éttermi élmény a vendégtér atmoszférájától az étkészleten, szervizen, az alapanyagok minőségén át az ízek összhangjáig rengeteg összetevőből áll. Ezt pedig nem lehet egy háromfokú skálával visszaadni - mondta el Petr Foukal, a magyar kalauzt is kiadó regionális Gault&Millau vezetője.

A Gault&Millau az éttermeket 1-től 20-ig terjedő pontozási rendszerben értékeli. A kiadvány kizárólag a 10 vagy annál magasabb pontszámot elért helyeket rangsorolja. A legkiemelkedőbb teljesítményű éttermeket a kalauz a saját jelképével, a szakácssapkákat ábrázoló toque-okkal díjazza, amely világszerte a Gault&Millau értékelési rendszerének ismert szimbóluma. Egy étterem legfeljebb 5 sapkát nyerhet el, ami az abszolút szakmai tökéletességet jelzi.

A DÍJAZOTTAK

Az Év Séfje kategóriában a hazai gasztronómia lehengerlő teljesítményét nyújtó alakját díjazzuk.

Az Év Séfje Díjat Szulló Szabina, a Bocuse d'Or versenyeken elért fantasztikus nemzetközi sikerekhez is hozzájáruló séf nyerte el.

A Stand Étteremmel az idei értékelésben 18 pontot és 4 szakácssapkát ért el, a tesztelők értékelései nyomán bámulatos precizitás és világszínvonalú minőség jellemzi a vendéglátóhelyet. Emellett Széll Tamással közös másik éttermük, a Stand25 Bisztró 14,5 ponttal 2 szakácssapkát szerzett a kalauzban.

Szulló Szabina és Kaszás Kornél

Az Év Ifjú Tehetsége díj a pályájuk elején járó, de már most kiemelkedő séfek munkáját ismeri el.

Az Év Ifjú Tehetsége címet Csillag Richárd kapta. A séf szakmai és magánéletbeli párjával, Gelencsér Jankával az ország egyik legszebben kidolgozott „termelőtől az asztalra" éttermi koncepcióját alakította ki a fonyódi Lokal at the Lake étteremben és a nagykanizsai Lokalistában. Az idei értékelésben 13 pontos, 2 szakácssapkás minősítést ért el a Lokal at the Lake étterem, a Lokalista pedig a POP éttermek között szerepel.

A Jövő Tehetsége díj a legígéretesebb feltörekvő fiatal séfeket jutalmazza.

A Jövő Tehetsége díjat idén Kaszás Kornél vehette át, aki a Babel Budapest új korszakának csillaga.

Igazi különutas séf, aki frissességet és előremutatást hozott az ország egyik legjobb éttermének életébe.

A Gault&Millau idei értékelésében a Babel Budapest 17 pontot szerzett a 20-ból, ami 4 szakácssapkát jelent és egészen kiemelkedő teljesítményt.

Az Év Sommelier-je díj a hazai borszakma kiemelkedő tehetségének elismerése.

Az Év Sommelier-je elismerésben Kincses Dávid részesült, aki az Arany Kaviár Étterem borlapjáért és párosításaiért felel. Az Arany Kaviár Étterem idén 15,5 ponttal 3 szakácssapkát szerzett az értékelés során. Kincses Dávid még csak a harmincas évei elején jár, és ha ilyen ütemben szerzi meg a további képesítéseit és eredményeit, az ország egyik legjobb sommelier-jévé nőheti ki magát.

Az Év Pop Étterme a Gault&Millau egyedi “pop” kategóriájának legkiemelkedőbb helyét díjazza.

Az Év Pop Étterme címet a Panificio il Basilico étterem nyerte el, amely a kiadványban kitüntetett helyet érdemelt ki a tesztelők és a szerkesztőség véleménye alapján.

A - saját szavait használva - “kőszegi panelból jött egykori srác” mára sikeres vendéglátóhely-tulajdonos, kovászrajongó pék, pizzamester, nemzetközi pizzaversenyek szereplője és nem utolsósorban a gourmet pizza kategória itthoni népszerűsítője.

Úgy ad magából mindenkinek, akár maga a kovász – csak őt a vendégek és a közönség szeretete táplálja tovább.

A KIADVÁNY

Szeptember utolsó hetében kerül országszerte a könyvesboltokba a 2026-os kiadvány, amely Magyarország közel 400 felfedezésre váró éttermét rangsorolja, köztük több mint 150 vidéki éttermet is. A kalauz különlegessége, hogy a klasszikus éttermi értékelések mellett bemutatja a POP kategóriát is. Ezek olyan szélesebb közönség számára is elérhető helyek, melyeket nem pontoznak, mégis kifejezetten figyelemre méltóak és ajánlásra érdemesek. A POP éttermek mellett a kötet tiszteletét teszi több mint száz magyar őstermelő és prémium élelmiszereket előállító manufaktúra előtt, így még teljesebb képet ad a hazai gasztronómia sokszínűségéről. A kalauz nyomtatott formában országszerte a könyvesboltokban és kiemelt szállodákban érhető el. A könyv tartalma online is megjelenik a Gault&Millau hivatalos weboldalán. Az étteremajánlók magyar és angol nyelven is olvashatók.

Címlapkép: Kristyán Fanni / Nosalty