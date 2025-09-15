40 éves az ikonikus húsgolyó: Nem találod ki, milyen újabb kerek finomság gurult ki az IKEA konyhájából

Az IKEA vásárlói az elmúlt 40 évben átlagosan évi 1,4 milliárd húsgolyót fogyasztottak, mely népszerűségének köszönhetően az IKEA egyik klasszikusává vált, kerek formája pedig ugyanolyan szinonimája lett az IKEA dizájnkultúrájának, mint a lapos csomagolású bútorok.

A húsgolyó 40. születésnapjának alkalmából az IKEA bemutatja: a falafelt!

Idén 40 éve, hogy megjelent az IKEA húsgolyója, ami megismertette a svéd gasztronómia ízeit a nagyvilággal. A húsgolyó gyorsan az IKEA világszerte ismert ételévé vált, és a sikere azóta is töretlen. Az évtizedek során a hagyományos svéd húsgolyó különböző változataival bővült az IKEA kínálata, a csirkehúsból készült golyótól egészen a húsmentesig. A húsgolyó 40. születésnapjának megünneplése alkalmából az IKEA bemutatja legújabb kerek ételét: a falafelt.

Lapos csomagolású bútorokat és kerek alakú ételeket árulunk! – mondja nevetve Daniel Yngvesson, az IKEA Global Food Designere.

Az évek során piacra dobott sokféle húsgolyó és a receptekkel való kísérletezés után úgy éreztük, hogy a falafel tökéletesen illene az étlapunkra. A falafel az elmúlt években a svéd étkezési kultúra alapvető elemévé vált, aromás és diós íze miatt világszerte nagy népszerűségnek örvend. Ez egyben egy izgalmas új ízprofilt is jelent az IKEA számára – teszi hozzá.

Az IKEA Food rövid története

Az IKEA 1960-ban kezdett el foglalkozni ételekkel, amikor megnyitotta első áruházi éttermét a svédországi Älmhultban. Az alapító Ingvar Kamprad jól tudta, hogy szívesebben vásárolnak az emberek, ha nem korog a hasuk. 1985-ben Ingvar Severin Sjöstedt svéd séfet kérte fel, hogy csatlakozzon a csapathoz, és dolgozzon ki egy húsgolyóreceptet, amelyet világszerte értékesíthetnek. Tíz hónapnyi szorgos tesztelés után elkészült a végleges recept, amelyet ma is használnak, és amely az elmúlt 40 évben csak kisebb módosításokon esett át.

„Ingvarnak volt egyfajta érzéke ahhoz, hogy tudja, mi tetszene az IKEA vásárlóinak, és a klasszikus svéd húsgolyó bevezetése volt az egyik nagy ötlete – emlékszik vissza Severin. – Az IKEA előtt elegáns éttermekben dolgoztam, és izgalmas kihívásnak fogtam fel, hogy olyan receptet találjak ki, amely elnyeri az emberek többségének tetszését, és kiállja az idő próbáját. Szerintem száz receptet is kipróbáltunk, mielőtt ezt nyilvánítottuk a nyertesnek. Még mindig ezt a receptet használom, amikor otthon húsgolyókat készítek az unokáimnak.”

Az 1990-es évekre az IKEA éttermei meghódították a világot, és a helyi ízléshez igazított, megfizethető svéd klasszikus ételeket kínáltak. 2006-ban a Svéd Finomságok Boltjának kínálatában megjelent a fagyasztott húsgolyó, többféle szósz és további skandináv kedvenc, lehetővé téve az embereknek, hogy hazavigyék, majd a saját konyhájukban készítsék el a svéd ételeket.

2015-ben a vörös húsból készült húsgolyó első alternatívájaként az IKEA választékába megérkezett a csirkehúsos, majd még ugyanebben az évben a zöldséges golyó is. Az évek során az IKEA számtalan különböző receptet próbált ki és kóstoltatott meg, beleértve a jávorszarvasos és a lazacos verziót, megújítva a kerek étel koncepcióját.

A HUVUDROLL húsmentes golyó – amelyet úgy alkottak meg, hogy az íze hasonlítson az eredeti húsgolyóéra – 2020-ban került forgalomba.

Az asztal ékessége: a húsgolyók tálalásának új módja Az ízletes ikon előtti tisztelgésként az IKEA Gustaf Westman svéd dizájnerre bízta egy olyan porcelántányér megtervezését, amely új módot kínál a húsgolyó tálalására. Az IKEA és a stockholmi tervező Gustaf Westman együttműködését játékos szemléletmód jellemezte. Az új szervírozótányér megalkotása során fontos szempont volt, hogy a húsgolyók tálalása és elfogyasztása még szórakoztatóbb és szemet gyönyörködtetőbb legyen. A tányér mérete pontosan illeszkedik a húsgolyókhoz, így 11 húsgolyó fél el rajta szép sorban. Gustaf – aki arról ismert, hogy a terítékei az ételeket szokatlan és gyakran humoros módon mutatják be – azzal tiszteleg a svéd húsgolyó előtt, hogy a vacsoraasztal középpontjává teszi azt.

Újabb kerek étel gurult ki az IKEA konyhájából: a falafel!

A falafel lesz az IKEA kerek alakú ételválasztékának legújabb tagja. A kívül ropogós, belül puha, csicseriborsóból, cukkiniből, hagymából és fűszerekből készült golyó először az IKEA éttermeiben kerül forgalomba, kuszkusszal, aioli szósszal és egy szelet citrommal tálalva.

Az IKEA folyamatosan arra törekszik, hogy több húsmentes ételt szerepeltessen az étlapján abban a reményben, hogy ezzel húsmentes ételek fogyasztására és húsmentes termékek megvásárlására ösztönözheti az embereket – a falafel is ezt a célt hivatott támogatni. A csicseriborsó a fő összetevő, ami biztosítja, hogy az étel megfizethető legyen, és az emberek többsége is élvezhesse, ami tükrözi az IKEA azon meggyőződését, hogy az étkezésnek befogadónak kell lennie, nem pedig kirekesztőnek