Ne vegyük meg, ha horpadt! Meglepő, de a sérült konzervek súlyos mérgezést okozhatnak, állítja az orvos

Valóban meglepő, de egy szakorvos figyelmeztetése szerint a sérült konzervdobozokból származó ételek súlyos mérgezési kockázatot jelentenek.

Egy környezet-egészségügyi szakorvos komoly egészségügyi figyelmeztetést adott ki a horpadt vagy sérült konzervdobozokból származó ételek fogyasztásával kapcsolatban – és azt is elárulta, hogyan vezethetnek akár bénuláshoz vagy végzetes mérgezéshez - írja a Startlap.

A sérült, horpadt konzerveket soha ne vegyük meg, botulizmus veszélye miatt

Meglepőnek tűnik, de egy környezet-egészségügyi szakorvos megfontolandó figyelmeztetést adott ki, miszerint a boltok polcain található, esetlegesen sérült, horpadt konzervek akár bénulást és mérgezést is okozhatnak:

Ha a doboz behorpad – főleg az illesztéseknél –, az megtörheti a légmentes zárást, és lehetővé teheti, hogy a Clostridium botulinum baktérium elszaporodjon. Amikor ez a baktérium nőni kezd, botulinum toxint termel, ami akár halálos is lehet - magyarázza a doktornő.

Figyelem! Ha az éppen kibontásra váró konzervünk sérült, púpos, horpadt vagy szivárog az illesztéseknél, dobjuk ki, nem éri meg a kockázatot!

Az említett baktériumból már a legapróbb mennyiség is botulizmust okozhat – ez egy ritka, de potenciálisan halálos ételmérgezés, amely az idegrendszert támadja.

