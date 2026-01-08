Ezúttal egy kedvelt budapesti burgerező zár be a gazdasági helyzet miatt

Szomorú, de ismét búcsút kell vennünk egy budapesti, helyi vállalkozástól és lelkes csapatától. Bezár a Vaslap burgerező Erzsébetvárosban.

Bezár Csipes Barna burgerezője, a budapesti Vaslap, mely 2018 óta várta az éhes vendégeket a Dohány utcában - írja a welovebudapest. A bezárás oka sajnos nem ismeretlen a gasztrovilágban: az egyre nehezebb gazdasági körülmények miatt nem tudják tovább működtetni a helyet.

A burgerező, bár megbízhatóan finom, minőségi ételeket kínált, és stabil vendégköre volt, mégsem tudott lépést tartani az infláció és a gazdasági helyzet okozta nehézségekkel.

A Vaslap-csapat Facebook-posztban adta tudtul a szomorú hírt:

Hét év után ez a döntés nem egy pillanat alatt született meg, oka rengeteg van, de ami leginkább ellehetetlenített minket, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre nehezebbé vált a működésünk. Árakat nem lehet a minőség megtartása mellett a végtelenségig emelni; az alapanyagok drágulása, a folyamatos újabb adók pedig ezt kívánták volna - írják.

A Vaslap csapata kiemeli, hogy az utolsó januári napokat még becsülettel, teljes bedobással lenyomják, és speciális ajánlatokkal és hamburgerekkel készülnek, így, aki szeretné kipróbálni vagy utoljára megízlelni ételeiket, siessen!

