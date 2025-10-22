Életmód

2025.10.22.

Ennyi az annyi: megemelik a gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség összegét

Nosalty profilképe Nosalty

A kormány 17 milliárd forint pluszt forrást ígér a gyermekvédelemnek.

(Többek közt) Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő sürgetésére a kormány 17 milliárd forint pluszt forrást ígér a gyermekvédelemnek.

kantin, ételekkel
Megemelik a gyermekvédelemben az étkeztetés költségét

A Magyar Közlönyben 2025. október 21-én, kedden este megjelent határozat a fent említett 17 milliárd forint plusz forrásból 6,8 milliárdról így rendelkezett:

  • november 1-jétől a gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség legalacsonyabb összege napi 2700 forintra emelkedik, így az óvodai, iskolai étkeztetés finanszírozására felhasznált 1300 forinttal együtt napi 4000 forint jut a gyermekek élelmezésére - írja a 24.hu.
  • 2026. januártól a gyermekvédelmi gondoskodásban élők szabadidős és sporttevékenységének támogatása, sporteszközök biztosítása érdekében új támogatási formát vezetnek be, ennek minimum összege 50 ezer Ft lesz
  • a zsebpénz az eddigi összeg kétszeresére nő: eddig a havi zsebpénz a 28 500 forintos vetítési alap 5 százaléka volt a 3–10 éveseknél, 13 százaléka a 10–14 éveseknél és 18 százaléka a 14 év felettieknél
  • a gyermekek ruházatára pedig évi 200 ezer forintot szánnak

Tudtad?

Az gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség legalacsonyabb összege eddig mindössze napi 1500 forint volt.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

fahéjas csiga

Fahéjas csiga sütőtökkel

A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept