Ennyi az annyi: megemelik a gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség összegét

(Többek közt) Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő sürgetésére a kormány 17 milliárd forint pluszt forrást ígér a gyermekvédelemnek.
A Magyar Közlönyben 2025. október 21-én, kedden este megjelent határozat a fent említett 17 milliárd forint plusz forrásból 6,8 milliárdról így rendelkezett:
- november 1-jétől a gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség legalacsonyabb összege napi 2700 forintra emelkedik, így az óvodai, iskolai étkeztetés finanszírozására felhasznált 1300 forinttal együtt napi 4000 forint jut a gyermekek élelmezésére - írja a 24.hu.
- 2026. januártól a gyermekvédelmi gondoskodásban élők szabadidős és sporttevékenységének támogatása, sporteszközök biztosítása érdekében új támogatási formát vezetnek be, ennek minimum összege 50 ezer Ft lesz
- a zsebpénz az eddigi összeg kétszeresére nő: eddig a havi zsebpénz a 28 500 forintos vetítési alap 5 százaléka volt a 3–10 éveseknél, 13 százaléka a 10–14 éveseknél és 18 százaléka a 14 év felettieknél
- a gyermekek ruházatára pedig évi 200 ezer forintot szánnak